Samsung Galaxy A5 Ne Zaman Android 7.0 Nougat Güncellemesi Alacak?

Samsung Galaxy A5‘in Android 7.0 Güncellemesi alacağı tarih açıklandı. Sizleri daha fazla sabırsızlandırmadan çıkış tarihini ve gelen yeni özellikleri aktaralım.

Açıkçası, Samsung’un amiral gemisi cihazları için nihai, istikrarlı Android 7.0 Nougat güncellemelerini mümkün olan en kısa sürede çıkarmaya çalıştığı açık. Hatta Galaxy S7 için birkaç beta sürümü dahi bulunmaktadır. Peki ya orta sınıf akıllı telefonlar için güncelleme var mı?

Ayın başında, tüm Galaxy A (2016) serileri için güncelle ile ilgili bir zaman çizelgesi paylaşılmasa da geleceği haberlerini almıştık.

Belki de beklenebilir, ancak orijinal A serisinin bir üyesine güncelleme gelecek mi? Yani 2014 piyasaya sürülen Galaxy A5‘ten bahsediyoruz. Büyük olasılıkla bu modelin Nougat güncellemesi almasını beklemekten nefesini tutmayacaksınız, değil mi?

Çok kötü, çünkü tam olarak böyle olacak. Avusturalyalı bir şirket olan Optus, sattığı A5 birimleri için Nougat’ın güncellemesinin şu anda test edildiğini doğruladı ve her şey iyi giderse Ocak ayının sonlarında kullanıma girmesi bekleniyor.

Galaxy A5, yüklü olarak Android 4.4 KitKat’ı piyasaya sundu ve zaten Lollipop ve ardından Marshmallow’a geçiş yaptı. Bu durumda, orijinal A5 (2016 serisinden önceki versiyon), şimdiye kadar en uzun desteklenen Samsung akıllı telefonlardan biri olacak.

Umarım Nougat güncellemesi sadece Avustralya ile sınırlı kalmaz ve Ocak ayında değil, Şubat ayında ve bundan sonraki aylarda dünya çapında ilerleyecektir.