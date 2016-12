Samsung Galaxy C5 Pro Ortaya Çıktı

Galaxy C7 Pro’nun dışında Samsung yeni Galaxy C5 Pro modelini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Daha önce Galaxy SM-C5010 kodu ile görmüştük fakat şimdi TENAA’ya ulaştı. Bu Android platformunu kullanan akıllı telefonun her an Çin piyasasına sürülebileceği anlamına geliyor. Şu an için global pazara veya Güney Kore’de piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bilinmiyor.

TENAA dökümanlarına göre cihaz gücünü Snapdragon 626 işlemcisinden alıyor ve 5.2 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğe destek veren AMOLED ekran ile geliyor. Cihazda WiFi, 4G LTE, Bluetooth ve 3000 mAh gücünde batarya bulunmakta. Ayrıca Galaxy C5 Pro’da 4 Gigabayt RAM, 64 Gigabayt dahili hafıza bulunmakta. Ön ve arka kamera 16 Megapiksel çözünürlüğe sahip. Cihazın Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor. Ama Nougat sürümüne de güncellenmesi olası. Dökümanlarda cihaz 145.7 x 71.4 x 6.95 mm olarak ölçülendirilmiş.

Detaylar kısıtlı ama TENAA’dan geçmesi iyiye işaret. Bu cihazın piyasaya sürülmesinin an meselesi olduğunu gösteriyor. Büyük ihtimalle Galaxy C7 Pro ile birlikte piyasaya sürülebilir. Galaxy C5 Pro’nun ayrıca Gri, Altın, Gül ve Gümüş renk seçeneklerine sahip olacağı belirtiliyor.