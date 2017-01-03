Samsung Galaxy Note 8, 4K ekran ve Bixby AI Asistan İle Geliyor

Samsung‘un daha önce duyduğumuz sesli asistanı geliyor. Fakat Alexa, Cortana ve Siri’den farklılaşmak için erkek sesi olacak ve “Bixby” adını alacak.

Güney Kore’den çıkan yeni bir raporda bu özelliğin Galaxy Note 8‘e de gideceği belirtiliyor.

Telefonun ayrıca, en azından teorik olarak gelişmiş bir sanal gerçeklik deneyimi sağlayacak bir UHD veya 4K çözünürlüklü ekranı olması da bekleniyor.

Bu raporda, Samsung‘un amiral gemisini ancak Galaxy Note 7 yangınlarına ilişkin soruşturma sonuçlarını açıkladıktan sonra tanıtacağı belirtiliyor. Samsung‘un soruşturma sonuçlarını bu ayın ilerleyen saatlerinde kamuya açıklaması bekleniyor. Bu raporun kaynağı olarak isimsiz bir Samsung yetkilisi gösterildi, bu nedenle özgünlüğü henüz teyit edilemedi.

Bu arada söylenilen şey pil sorunu değil, elektronik donanım tasarım problemi idi.