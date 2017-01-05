Samsung Galaxy Note 8 Teknik Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung, bataryasının patlaması sonucu dünyanın dört bir yanındaki Galaxy Note 7 telefonlarını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Milyarlarca dolarlık zarara uğrayan, itibarı şiddetle sarsılan ve hala daha hakkında açılan davalarla uğraşan dev firmanın bu faciadan sonra Note serisine son verip vermeyeceği merak konusu olmuştu.

Bugün yabancı basında yer alan haberlerde ise Samsung‘un Galaxy Note 8 telefon modelini 2017’nin ikinci yarısından sonra satışa çıkaracağı iddia edildi.

Gizemli kaynak tarih verdi

Business Korea‘ya açıklama yapan ve ismini vermek istemeyen yetkililer, Galaxy Note 8’in bu yarıyıldan sonra tanıtılacağını aktardı. İsmini gizleyen kaynak “Kullanıcılar telefonun patladığını ve bataryasının alev aldığını fark etmeden önce Galaxy Note 7 gayet popüler bir cihazdı” dedi ve ekledi: Bizzat Samsung Electronic tarafından oluşturulan phablet pazarı hala daha büyüyor. Bu yüzden Samsung, 2017 yılı içinde yeni bir Note serisi telefon tanıtacak.

Peki, bu iddialar ne kadar doğru? Gözlerin çevrildiği Samsung’dan henüz bir açıklama gelmiş değil, ancak Güney Kore’deki birçok Note 7 sahibi telefonlarını iade ettikten sonra Samsung’dan yarı fiyatına Note 8 satın almak için neredeyse yalvarıyorlar.

Kim bilir, belki de Samsung bu sese kulak verir ve Note 8’i indirimli olarak satışa çıkarır.

4K çözünürlükle mi geliyor?

Samsung‘la işbirliği yapan ve ismi bilinmeyen bir şirketin yetkilisi de Samsung‘un Galaxy Note 8 modeliyle ilgili teknik detayları açıkladı.

Buna göre ilk kez bir cep telefonunda 4K çözünürlük destekleyen ekran kullanılacak ve bu cihaz da Note 8 olacak. Yeni Gear VR ile de uyumlu çalışacak.