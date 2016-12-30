Samsung Galaxy S8 3D Touch Destekli Gelebilir

Samsung’un 2017 amiral gemisi modelini açıklamasına daha aylar olmasına rağmen söylentiler bitmiyor. Yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 ’in fiziksel home tuşunu kaldırıp ekranı daha da büyütebilir. Son söylentiler ise firmanın ekranın altında bulunan fiziksel navigasyon tuşlarını kaldırarak bu tuşları ekran içine taşıyacak. Ve navigasyon tuşlarında 3D Touch teknolojisi kullanılacak.

3D Touch teknolojisi yeni iPhone modellerinde kullanılmakta. Bu Galaxy S8 modelinin baskıya duyarlı ekran ile geleceğini göstermekte. Ayrıca navigasyon tuşlarının yapabilecekleri de artıyor anlamına geliyor. Ve fiziksel bir home tuşu olmadığı için parmak izi sensörünün de artık önde olmasına gerek kalmıyor. Şu an için parmak izi sensörünün nereye yerleştirileceği konusunda net bir bilgi bulunmamakta. Arka tarafta kameranın altında da olabilir veya ön ekran altına da yerleştirilebilir.

S8 konusunda çift kamera ile gelebileceği söylentileri bulunmakta ama yüksek maliyet sebebiyle çift kameradan vazgeçilebilir. Söylentiler doğru da olsa doğru olmasa da Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra gelecek amiral gemisi modelinin üzerinde yoğun bir baskı bulunmakta.