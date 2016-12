Samsung Galaxy S8, 8GB RAM ve UFS 2.1 Depolama Alanı ile Gelebilir

Çin dışındaki yeni bir söylentiye göre, Samsung Galaxy S8, şimdiye kadar duyduğumuz 6GB yerine 8GB RAM ile gelecek. Söylenti, Samsung‘la ilgili sızıntılara gelince iyi bir kayıt olduğu söylenen bir bilgi soranından Weibo mesajı şeklinde geldi.

Söylenti, telefonun 10nm süreci kullanılarak üretilen bir SoC çalıştıracağını belirtti. Ayrıca aygıtın UFS 2.1 flaş depolama özelliğine sahip olacağını da belirtti.

Daha önceki söylentileri de tekrar hatırlayalım. Teknoloji devinin ülkesi Güney Kore’deki son raporu telefonun iki boyutta olacağını söyledi: yaklaşık 5 inç (Galaxy S8) ve 6 inç (Galaxy S8 Plus). Her ikisinin de Nisan ayında New York’ta düzenlenecek bir etkinlikte açılacağı bekleniyor.