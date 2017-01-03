Samsung Galaxy S8 Tüm Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Apple’ın en büyük rakiplerinden biri olan Samsung, akıllı telefon modellerinde elde ettiği satış rakamlarıyla beraber akıllı telefon sektörünün en çok satış yapan lider markası olarak gösteriliyor. Liste başı olması Samsung için hem birçok avantaj sağlarken hem de markanın yeni ürünleri için aslında bir dezavantaj da oluşturmakta. Zira her yeni seride Samsung akıllı telefon pazarındaki yerini korumak için sürekli yeni adımlar atmak zorunda kalıyor.

Öyle ki aşırı değişim ve bu dezavantaj durumundan dolayı hemen her modelde yüksek özellikler tercih etmek isteyen Samsung’un bu stratejisi Note 7 serisinde de yaşanan sorunla sonuçlanmıştı. Galaxy S8 serinin hazırlıkların başlayan Samsung’un Note 7 serisinde yaşadığı tüm bu sorunlar ise yeni seriye gösterilen ilgilinin şimdiden oldukça yüksek tutulmasına neden oldu.

Galaxy S8 modelinin Samsung’un yaşadığı sorunu telafi edeceği model olarak gözlenmesi, buna ek olarak markanın yeni amiral gemisi modeli olması Galaxy S8 için ilginin bu kadar yüksek olmasının ana nedeni. Zaten bu gibi bir durum söz konusu olduğu için markanın da en kapsamlı akıllı telefonlarından birisinin de Galaxy S8 olacağı düşünülüyor. Peki, Galaxy S8 özellikleri neler? Samsung bu seride kullanıcılara ne gibi ayrıcalıklar sunmaya hazırlanıyor? Daha detaylı olarak ele alalım.

Galaxy S8 İçin Beklenen Özellikler

Galaxy S8 Dahili Projektör İle Gelecek

İlk olarak telefonun kasası üzerinde beklenen değişikliklerden yola çıkalım. Bu noktada yeni serinin yine çift taraflı kavisli ekran ile beraber gelmesi bekleniyor. 2,5D ekran teknolojisine sahip olacağı düşünülen modelin muhtemelen 5.5 inç olacağını da belirtelim. Bunun dışında metal kasa ile geleceği iddia edilen Galaxy S8, tasarımında en çok dikkat çekecek olan detay ise dahili projektör detayı. Kameranın yan kısmında yer alacağı iddia edilen sisteme göre Galaxy S8 üzerinde dahili projektör yer alacağı belirtiliyor.

Galaxy S8 Snapdragon 835 Serisi İşlemcisi İle Geliyor

Serinin en çok merak edilen noktalarından birisi de seride hangi mobil işlemcilerinin kullanılacağı olmuştu. Zira Samsung’un kendi işlemcileri Exynos serisi işlemcilerin Galaxy S8 üzerinde yer almayacağı ya da tek başına yer almayacağı düşünülüyor.

Bu durumun nedeni ise Qualcomm tarafından yeni piyasaya sürülen ve akıllı telefon alanında şu an için en yüksek değerlere sahip olduğu belirtilen yeni seri Snapdragon 835 işlemcileri. Samsung’un hem Qualcomm ile yaptığı yeni anlaşmalar hem de yeni seri işlemcinin tartışılmaz en başarılı modellerden biri olması Galaxy S8 üzerinde bu işlemcilere yer verileceğini gösteriyor.

Galaxy S8 Çift Kamera 6 GB Ram İddiaları

Samsung’un yeni amiral gemisi olacak olan modelde Note 7 üzerinde yaşanan sorunlar nedeniyle çok sıkı bir çalışma olduğunu söylemek gerek. Hem teknik özellikler hem de tasarım detayları konusunda Samsung’un oluşturulan bu sıkı çalışma nedeniyle pek fazla detay paylaşımında bulunmak istemediği de henüz telefonun duyurulmasıyla ortaya çıkmıştı.

Fakat buna rağmen Samsung’a yakın kaynaklar tarafından Galaxy S8 üzerinde kullanılması beklenen teknik özelliklerin bir kısmının da ortaya çıkmadığını söylemek yanlış olur. Bu bağlamda seride ilk olarak 6 GB Ram kullanılacağının oldukça ağır bastığını belirtelim. S7 akıllı telefonlarında 4 GB Ram bellek miktarı bulunması ve Galaxy S8 modellerinde de Snapdragon 835 gibi yüksek işlemcilere yer verileceğinin açıklanmasıyla beraber Ram miktarının da hem işlemciyi desteklemek hem de telefonun kullanımını detaylandırmak için 6 GB miktarında olması bekleniyor.

Ram miktarının dışında nadir belli olan teknik detaylardan birisi de kamera iddiaları. Artık akıllı telefonlarda çift kameraların standartlaşmasıyla beraber yeni serisinde de yine çift kamera sistemlerinin kullanılması beklenmekte. Kamera özelliklerinin nasıl olacağı ise henüz net değil.

Sanal Asistan İle Beraber Geliyor

Tüm bu özellikle ve teknik detaylar içerisinde yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 için en çok netlik kazanan özelliklerden birisi ise telefonda sanal asistan kullanılacak olması. Samsung’un Siri yapımcısı şirketi satın almasıyla beraber bu alanda oluşan beklenti ve kısa süre öncede yetkililerin bu konuda yaptıkları açıklamalarla beraber aslında Samsung tarafından da bir nevi Galaxy S8 için sanal asistan özelliği doğrulandı.

Özelliğin doğrulanmasına ek olarak bazı detayları da ortaya çıktı. Tüm bu detaylara göre Samsung’un iki farklı sanal asistan hizmeti sunacağı. Bu asistanlardan birinin sesinin erken bir diğerinin ise kadın sesi olacağı belirtildi. Bu asistan sistemlerinden birinin adının ise Bixby olacağı neredeyse kesin.

4K Çözünürlük ve 256 GB Depolama Alanı

Telefon için iddialarda yer alan son teknik detaylar ise ekranın çözünürlüğünün değerinin ne olacağı. Zira bir önceki seride Quad HD çözünürlük sunan Samsung’un, Galaxy S8 ile beraber de artık 4K çözünürlük sunması beklenmekte. Firma yetkililerinin yaptığı açıklamada da zaten 4K teknolojisine geçiş yapılacağı belirtilmişti.

Görüntü değeri nasıl olur? Çözünürlük konusunda tam anlamıyla 4K desteği verilebilir mi bunu zaman gösterecek. Son olarak telefonun düşünülen dahili hafızası hakkında bilgi verelim. Samsung’un en büyük rakibi olan Apple’ı iPhone 7 serisinde 256 GB gibi dev bir hafıza boyutuna kadar çıkmasıyla beraber Samsung’un da bu seride 64 GB başlangıç depolama alanı ve 256 GB maksimum depolama alanına yer vereceği düşünülüyor. Galaxy S8 için öngörülen değerler bu oranda.

Galaxy S8 İçin Çıkış Tarihi

Henüz telefonun teknik detaylarının doğrulanmaması gibi yeni amiral gemisi serisi olan yeni amiral gemisi modelinin çıkış tarihi içinde bir açıklama ya da bildiri gelmedi. Fakat geçmiş senelerde piyasaya sürülen amiral gemisi modellerine göre değerlendirdiğimizde Galaxy S8 serisinin 2017 Nisan aylarında piyasaya çıkmasının beklendiğini de belirtelim.

Yeni amiral gemisi serisi çıkmadan önce Samsung tarafından yapılan resmi duyuru ile telefonda kullanılacak olan tüm aksesuarlarda netlik kazandı. Seride kullanılacağı açıklanan tüm aksesuarlar hakkında bilgi almak isterseniz S8 tüm aksesuarları yazımızı inceleyebilirsiniz.