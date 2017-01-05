Samsung Galaxy S8’in Çıkış Tarihi Belli Oldu

Las Vegas‘ta düzenlenen CES 2017 fuarı, aralarında Samsung‘un da bulunduğu birçok teknoloji firmasının stantlarına ev sahipliği yapıyor. Samsung’un yeni amiral gemisi olacak Galaxy S8, halihazırda 2017’nin merakla beklenen telefon modelleri arasında yer alıyor. Bugün ise Uzakdoğu Asya basınına açıklama yapan bazı “sektör yetkilileri” Galaxy S8‘in ne zaman satışa çıkacağına dair bir açıklama yaptı. Bugüne kadar Galaxy S8‘in Nisan ayında tanıtılacağına dair birçok haber yapılmıştı ama ilk kez bugün kesin bir tarih öğrenebildik: 18 Nisan!

Evet, eğer yabancı basında yer alan iddialar doğru çıkarsa Galaxy S8‘in 18 Nisan’da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtımına şahit olacağız.

Samsung hataya yer vermek istemiyor

Hatırlanacağı üzere Galaxy S7 de geçen sene verilen bu tarihten tam 1 ay sonra tanıtılmıştı. LG G6, Xiaomi Mi 6 ve üst düzey donanım özelliklerine sahip birkaç HTC amiral gemisi telefonun yanı sıra Snapdragon 835 ile güçlendirilmiş modeller Şubat ve Mart ayında tanıtılacak. Görünen o ki Samsung biraz daha geç hareket ederek AR-GE ve kalite testlerine ağırlık vererek bahsi geçen bu modellere öldürücü darbeyi indirmeye hazırlanıyor. Bunu başarıp başaramayacağını ise 18 Nisan tarihinden itibaren hep birlikte göreceğiz.

Stylus kalem, akıllı asistan Bixby

Samsung Galaxy Note serisinde kullanılan S-Pen stylus kalemin Galaxy S8’de de yer alacağına yönelik ciddi iddialar haber sitelerinde yer almıştı. Ayrıca yine Samsung tarafından geliştirilen yapay zeka yazılımı Bixby de S8 kullanıcılarının hayatını daha da kolaylaştırmaya aday. Bixby, iPhone’lardaki Siri’yi geliştiren Viv Labs tarafından üretildi.