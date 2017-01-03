Samsung Galaxy S8’in Çin’de Test Ediliyor!

Samsung, Galaxy S8 ile bir galibiye ihtiyaç duyduğunu biliyor ve insanlar arasındaki kötü note 7 algısını yıkmaya çalışıyor. Görünüşe göre, erken testler Galaxy S8‘in her iki türevini de içeren Çin’de halihazırda sürmekte.

Test Çin’de yapılırken telefonun uluslararası versiyonu da test ediliyor – Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus‘da sırasıyla G950FXXU0APLH ve G955FXXU0APLH yazılım sürümleri çalışıyor. Çin’e bağlı değişiklikler G9500ZCU0APLF ve G9550ZCU0APLF modellerindedir. Fakat diğer kodlar diğer ülkeleri kapsıyor.

Şimdi, ikinci büyük önemli konu da Galaxy S8 modelinin “Edge” mı yoksa “Plus” mı olacağı. Bu konu tartışmaya açık. Söylentiler her iki türevin kavisli olacağını gösteriyor. (dolayısıyla “Edge” yerine “Plus” olabilir). Ayrıca kalem kullanıcıları bir sonraki Note için 2017 sonuna kadar beklemek zorunda kalmayacak şekilde bir S Kaleminden bile bahsediyorlar.

Konunun takibindeyiz, gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz.