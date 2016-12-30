Samsung, Galaxy S8’le Birlikte Kablosuz Kulaklıklarını Tanıtacak

Samsung‘un önümüzdeki yıl Nisan ayında tanıtmayı planladığı Galaxy S8 modelinin lansmanında yeni kulak içi kablosuz kulaklıkların da görücüye çıkacağı iddia edildi. Samsung ürün ailesiyle ilgili yaptığı haberlerle bilinen SamMobile isimli sitenin bu iddiası, Samsung’un da Apple‘ı taklit etmeye başlayacağı yönünde yorumlandı. Yeni kulaklık modelleri Galaxy S8‘le birlikte mi verilecek, yoksa ayrı ayrı mı satılacak? Ne yazık ki bu sorunun cevabını henüz kimse bilmiyor.

Bu yıl Apple‘ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus‘ın lansman etkinliğinde tanıttığı AirPods kulaklıklarına rakip olarak Samsung‘un geliştirdiği kulaklık modelinin tıpkı AirPods gibi fahiş fiyatla satılıp satılmayacağı de merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda Samsung tarafından satın alınan ve ses sistemleri üzerine çalışmalar yürüten Harman’ın teknolojilerinden bu kulaklıklarda faydalanılması da kuvvetle muhtemel.

S8’de kulaklık girişi iptal olabilir

Nisan ayında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S8, Güney Koreli şirketin 3.5 mm’lik kulaklık girişini kaldırın yeni USB Type-C çıkışına yer vereceği ilk amiral gemisi model olabilir. Kulaklık girişinin iptal edilmesi, Samsung‘un neden kablosuz kulaklık geliştirmeye başladığının da bir göstergesi aslında.

Tıpkı Apple‘ın yaptığı gibi Samsung‘un da Galaxy S8’in kutusunda USB Type-C çıkışı için 3.5 mm’lik kulaklık girişi adaptörü sunması bekleniyor.

Yine SamMobile’ın iddiasına göre şuan için prototip çalışmaları yürüten Samsung, 3.5 mm’lik kulaklık girişine sahip olan ve olmayan modeller geliştirmiş bile. Bu iki seçenekten hangisini tercih edeceklerini ise ancak Nisan ayında öğrenebileceğiz.