Samsung iki yeni Chromebook’u duyurdu

CES 2017, Samsung kabininde çok etkin oldu. Koreli şirket, kalabalığa iki yeni Chromebook‘unu sundu: Pro ve Plus.

Her ikisi de tümüyle metal bir tasarıma sahipler. Aslında Pro ve Plus arasında çok fazla şey var, bu yüzden ilk önce benzerlikler üzerinde ilerleyelim.

Chromebook‘larda 12.3″ LED ekran, 2400×1600 çözünürlük ve 4GB LPDDR3 RAM’e sahip. Her iki sabit disk de sadece 32 GB’dir ve her ikisi de aynı pil, boyut ve ağırlık (1.08 kg / 2.38 lbs) ile aynıdır. AirDroid Premium ve ArtCanvas‘ı önceden yüklemiş ve kalem için belirlenmiş bir yere sahiptirler.

Chromebook Plus ve Pro arasındaki fark aslında CPU’da. Plus işlemci, Pro’nun bir Intel m3’ü (4MB Önbellek) içerdiği halde Chromebook’lar için özel olarak hazırlanmış altı köşeli OP1’dir.

Her iki cihaz da Google Play ile ekstra çaba harcamadan çalışır.

USB-C şarj ve kolay dosya değiştirme için microSD yuvası ile Samsung’un cihazları sizin için doğru Chromebook olabilir. Satışlar Şubat ayında başlayınca tek yapmanız gereken Samsung web sitesinden 450 $ ve ön sipariş vermek.