Samsung Quantum Dot Monitör Özellikleri Ortaya Çıktı

CES 2017 fuarında hiç şüphe yok ki birçok yeni teknoloji ürünü tanıtılacak. Otomobil teknolojisinden akıllı ev sistemlerine kadar hemen her alanda yeni teknolojilerin tanıtılacağı fuarda birçok yeniliğinde ortaya çıkması bekleniyor. Hemen belirtelim akıllı telefonlar için genelde orta segment sınıfının tanıtılacak olması diğer teknolojilere de daha fazla ilgi gösterilmesine neden olacak. Bu alanda en çok ilgi çeken teknoloji ise ekran teknolojileri olacak. Bu alanda tanıtılan en iddialı modellerden birisi ise Samsung Quantum Dot.

Samsung Quantum Dot Tüm Özellikleri

Televizyonlarında kullandığı Curved TV teknolojisini markanın ilk defa monitörlerine uygulayacağı model olarak gösterilen Samsung Quantum Dot ekranların belli olan özellikleri ise şimdiden beğeni topladı.

Yeni Bir Teknoloji Kullanıcılara Sunulacak

Samsung Quantum Dot teknolojisini kullanıcılara sunacak olan markanın bu bağlamda yeni teknolojiyi kullanan iki farklı ekranı kullanıcılara sunması bekleniyor. Bu noktada bir ekranın boyutunun 27 inç olacağı açıklanırken bir diğer ekran boyutunun ise 31.7 inç olacağı düşünülüyor.

Ekran boyutu konusunda iki farklı seçenek sunulurken her iki ekran boyutunda da genel olarak kavis oranının aynı olması da bekleniyor. Bunu da belirtelim. 31.7 inç ekran boyutu Samsung’un geniş ekran monitörleri içinde ekstra bir çözüm olacak orası kesin.

Çözünürlük Değerleri Dikkat Çekiyor

Yeni ekranlar ile ilgili en çok merak edilen noktaların başında tabi ki ekran çözünürlüğü geliyor. Ekran boyutu konusunda 31.7 inç gibi oldukça geniş bir ekran boyutuna sahip olan bir monitör sunulacak olması elbette ki markanın çözünürlük değerlerinin de öne çıkmasına neden olacak gibi.

Çözünürlük değeri konusunda ise Samsung Quantum Dot ekranların 2K değerine sahip olması yani 2560 X 1440 çözünürlük değeri sunması bekleniyor. Yüksek piksel renk derinliğine sahip olacak olan modellerin yine de 4K çözünürlük kapasitesinde olmaması ise eleştiri alacak mı orası bilinmez ama 2K değeri de şu an için oldukça yeterli görülebilir.

Kavis Oranı Televizyonları İle Aynı

Çözünürlük ve ekran boyutu dışında şimdi gelelim ekranların kavis oranına. Bu konuda da markanın televizyonlarına yakın bir sistem kullanacağı düşüncesi hakim. Curved TV teknolojisi ile geleceği kesinleşen kavisli ekranın kavis oranının ise 1800R değerinde olması bekleniyor. 1800R değerindeki kavis oranına sahip olan Samsung Quantum Dot teknolojisinin haliyle görüntü konusunda oldukça olumlu sonuçlar vereceği düşünülmekte.

Gelelim bir başka özellik yani görüntü açısına. Samsung Quantum Dot üzerinde bulunan yeni piksel teknolojisi sayesinde IPS ekranlarda olduğu gibi 178 derece açıya kadar net görüntü elde etmek mümkün olacak. Bunun dışında parlak ışıkta bile yansıtma özelliği sayesinde yine ekranlardan net bir görüntü elde edileceği de düşünülüyor.

Tüm bu özellikleri ile beraber ekranların CES 2017 fuarında tanıtılması bekleniyor. Samsung Quantum Dot için geri kalan tüm özellikler içinde kısa süre sonra düzenlenecek olan fuarı beklemek gerek.