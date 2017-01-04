Samsung SDI Galaxy S8 için hala pil üretiyor

Samsung, yakında Galaxy Note 7 hakkındaki raporunu yayınlayacak ancak içeriden gelen bilgiler, sorunun, Samsung SDI tarafından üretilen pil ile ilgili bir sorundan kaynaklanmadığını bildiriyor.

Yakın zamanda gelen haberlere göre, Koreli şirketin 2017’de tanıtacağı yeni cihazlar için şarj bileşeni LG veya TDK değil Samsung SDI tarafından yapılacak. Hatta ilk telefonlar bu ay Rusya ve Malezya’da satışa sunulacak olan Galaxy A serisi. Samsung yetkilisi şunları söyledi:

“SDI’nın geniş kapasiteli bataryası Galaxy A 2017‘ye kuruldu. ve SDI çoğu cihazın batarya tedarikçisi olacak.”

Samsung SDI, bir bildiride ayrıca, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon Galaxy S8‘e de pil tedarik edeceğini belirtti.