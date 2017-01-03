Samsung, Yeni Family Hub 2.0 Buzdolabını Tanıttı

Geçtiğimiz yıl, Samsung, geniş bir eleştirmenlerin beğenisine, bir çok heyecana ve hatta bir yenilik ödülüne layık görülen, Family Hub serisinin buzdolaplarının ilk sürümünü tanıttı.

Bu yıl Kore devi yeni ve geliştirilmiş bir Family Hub 2.0 ile başarılı platformu takip ediyor. Donanımların yanında, akıllı platform artık geçen yıla göre daha geniş bir buzdolabı modelinde sunuluyor. Bu yenilik, şirketin popüler 3 Kapı ve 4 Kapılı Fransız ve Flex modellerini kapsıyor.

Ancak, gerçek yenilik ürünlerin yazılım tarafında. Genişletilmiş işlevsellik ve daha iyi üçüncü taraf destek ve entegrasyonuyla ortaya çıkıyor. Family Hub platformunun çekirdek gıda yönetimi özelliği şimdiye kadar olduğundan daha iyi. MasterCard entegrasyonunun yardımıyla, genişletilmiş bakkal uygulamaları aracılığıyla sipariş vermek için View Inside kameralar ve akıllı algoritmalarla yiyecek stokları ve otomatik yenileme kuralları daha kolay hale getirilebiliyor.

Family Hub deneyiminin diğer yönleri de çoklu kullanıcı modları, daha iyi notlar için daha büyük bir arayüz, hatırlatıcılar ve kullanıcılar arasındaki iletişimin yanı sıra 21.5 inç dokunmatik ekranda daha güçlü multimedya deneyimi de dahil olmak üzere geliştirildi.

Mutfak deneyimini daha da tamamlamak için, artık daha iyi görünürlük için geliştirilmiş arayüzlerle birlikte, her zamankinden daha fazla yemek tarifi uygulaması var. Diğer önemli üçüncü parti uygulamaları ise, alış veriş bitiminde EATALY ve LiDL’ı, Sabah haberlerini ve diğer yerel haberleri içeriyor.

Bununla birlikte, belki de en iyisi, Samsung‘un Family Hub buzdolapları, Samsung akıllı evinizin merkezi olarak işlev görebilir. Bu, uzaktan uygulama erişimi, özel senaryolar ve özel koşullar anlamına geliyor.

Samsung, modern bir şekilde kurulan ev kurulumunda yer almak için yeni bağlantılı dahili pişirme cihazlarını da açtı. Bunlar, Dahili Çiftli ve Tekli Duvar Fırınları, Dahili Gazlı Tencere Setleri, Dahili İndüksiyonlu Tencere Setleri, Dahili Elektrikli Tencere Setleri ve Dahili Range Davlumbazlarının çeşitli modellerini kapsıyor.