Samsung’un VR Tarayıcısı Güncellendi, Bu Kez Daha Gerçekçi.

Eğer bir sanal gerçeklik başlığına sahipseniz internette sanal gerçeklik başlığınızla dolaşabilirsiniz. Bunun için VR yani sanal gerçekliğe optimize edilmiş bir tarayıcı uygulamasına sahip olmanız gerekmekte.

Samsung firmasının bunun için ürettiği “Samsung Internet for Gear VR” uygulamasını kullanabilirsiniz. İleride daha kısa bir isim bulmalarını ümit ediyoruz. Uygulama bütün bir yılı beta sürümünde geçirdikten sonra uygulama bir güncelleme aldı.

Samsung Internet for Gear VR Aralık 2015 yılında beta versiyonu ile çıkmıştı. Uygulama şimdi 4.2 versiyonuna güncellendi. Samsung firması uygulamanın kullanıcıların tiyatrodaymış gibi büyük sanal ekranda internette dolaşmanın, videoların ve resimlerin keyfini çıkarması için tasarladığını belirtti. Samsung ayrıca tarayıcıda WebVR 1.0 da destekliyor. WebVR teknolojisi JavaScript bazlı render API’si. Bu API VR cihazlarının internet tarayıcılarıyla birlikte çalışmasını sağlamakta.

Samsung Internet for Gear VR uygulaması 4.2 versiyonu ile Oculus uygulama mağazasında indirilmeye sunuldu.