SanDisk’ten SSD Hızında Flash Disk

SanDisk, taşınabilir flaş depolama alanlarının sınırlarını zorlamakla biliniyor. Genellikle kapasite oluyor fakat bu sefer hızlandı. SanDisk Extreme Pro USB 3.1, flash diskler SSD benzeri hızları vaat ediyor.

Bir USB 3.1 arayüzü kullanan sürücü, 420MB/s’ye kadar okuma hızları ve 380MB/s’e kadar yazma hızları sunuyor. SanDisk sadece 15 saniye içinde 4K’lık bir filmi aktarmak için yeterince hızlı olduklarını düşünüyor, ancak bunların daha fazla SATA SSD hızları (bazı M.2 sürücüler saniyede bir gigabaytı buluyor) olduğuna işaret etmek istiyoruz.

Her neyse, Extreme Pro USB 3.1 sürücünün görünümü ve dayanıklılığı artırmak için bir alüminyum gövde ve geri çekilebilir bir konektör var. Ayrıca, SanDisk‘in SecureAccess yazılımı, 128 bit AES şifrelemesi ile sürücüdeki dosyaları şifreleyebilirken, RescuePro Deluxe yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları yeniden canlandırabilir.

Sürücü 128GB ve 256GB kapasitelerde satışa sunulacak ve bu ayın ilerleyen günlerinde satışa çıkacak. En iyi model 180 dolara mal olacak ve Amazon, Best Buy, Adorama, B&H ve diğer bazı yerlerden alabiliyorsunuz. 180 dolarlık versiyonun en iyi model olduğunu ve diğer bazı ürünleri de yaklaşık 140$ civarı alabileceğinizi unutmayın.