Satış Oranı En Yüksek 2016 Yılının En Sevilen Oyunları

Bu sene teknoloji dünyasında başta tabi ki akıllı telefonlar olmak üzere birçok gelişme yaşandı. Yeni görüntü teknolojileri, yeni işlemci teknolojileri, yeni sanal gerçeklik cihazları derken birçok teknoloji ürünüyle karşı karşıya kaldık. Bunun dışında en büyük gelişmelerden birisi de oyun alanında oldu. Peki, 2016 Yılının En Sevilen Oyunları hangileri oldu.

2016 Yılının En Sevilen Oyunları Ve Öne Çıkan Özellikleri

2016 yılında oyun sektöründe de birçok gelişme yaşandı. Grafik ayarlarında geliştirmeler, oyun hikayelerinde geliştirmeler ve yeni oyun dinamikleri gibi birçok değişen teknolojiyle beraber işte 2016 Yılının En Sevilen Oyunları!

DOOM

Uzunca bir süredir beklenen oyun serilerinden biri olan DOOM’un aslında bu sene bir devam serisiyle beraber gelmesi bekleniyordu. Oyunun efsane hikaye serisine devam etmesi de bekleniyordu. Fakat oyun ekibinin değişmesiyle beraber Bethesda Softworks, aslında bir geri dönüş oyunu piyasaya sürdü. Hikayenin en başına dönen yeni seri DOOM oyunu hem grafiksel özellikleri ile hem de FPS oynanış yapısıyla beraber efsane serinin geri dönüş oyunu 2016 Yılının En Sevilen Oyunları arasında da yer almayı başardı.

Yayıncı: Bethesda Softworks

Oyun Türü: Bilimkurgu

FIFA 2017

EA Games’in en büyük yapımlarından biri olan FIFA serisinin bu seneki üyesi olan FIFA 2017, birçok konuda birçok yenilik ile kullanıcıların karşısına çıktı. İlk olarak çok daha dinamik bir oynanış yapısı, yapay zeka sisteminde yapılan iyileştirmeler, penaltı atışlarından şut ve pas sistemlerine kadar tüm dinamik yapının geliştirilmesi ve en çok konuşulan özelliklerden biri olan hikaye modunun oyuna dahil edilmesiyle beraber FIFA 2017 2016 Yılının En Sevilen Oyunları arasında da yer aldı.

Yayıncı: EA Games

Oyun Türü: Spor

Battlefield 1

Bu yılın en çok konuşulan oyunlarından birisi de EA Games’in bir başka oyunu Battlefield 1 oyunu oldu. Serinin tekrar 1.Dünya Savaşı yıllarına dönüş yapmasını sağlayan yeni yapım 2016 Yılının En Sevilen Oyunları arasında da yer aldı. Zira yapımda çok yüksek grafikler ve yeni birçok grafik modu da yer alıyor.

Yayıncı: EA Games

Oyun Türü: Tarih, Savaş

XCOM 2

Bu yılın bir başka en çok konuşulan oyunu da XCOM 2 oldu. Artık yavaş yavaş strateji oyunları kategorisinin nadir görülen oyun serilerinden biri olan XCOM 2 hem çoklu oyuncu desteği hem de detaylı oyun yapısı ile bir hayli beğeni toplamayı da başardı. Haliyle 2016 Yılının En Sevilen Oyunları listesinde strateji kategorisinden XCOM 2 oyununa da yer veriyoruz.

Yayıncı: 2K Games

Oyun Türü: Strateji

Overwatch

Özellikle çoklu oyuncu modu ile öne çıkan Overwatch’ın oyun içi karakterleri bile oyunun bir hayli ünlenmesini sağladı. Çoklu oyuncu desteği sayesinde E spor dalında da kendisine yer bulmaya başlayan yapım güncelleme ve yeni obje destekleri ile beraber kesinlikle 2016 Yılının En Sevilen Oyunları arasında yer almayı başardı.

Yayıncı: Blizzard Entertainment

Oyun Türü: Çoklu oyuncu

CIV 6

CIV serisinin en iyi oyunlarından biri olan CIV 6 bu yıl piyasaya sürülen en iyi oyunlardan da birisi olmayı başardı. Yayınlandığı andan bu yana büyük oranda ses getiren oyun strateji oyunları içerisinde de en çok ilgi gören serilerden biri olarak karşımıza çıktı ve ödül aldı. Haliyle 2016 Yılının En Sevilen Oyunları listesinde de CIV 6’nın kalıcı bir yeri olduğunu da söylemek gerek.

Yayıncı: 2K Games

Oyun Türü: Strateji

Titanfall 2

Farklı yapısı ve dev çoklu oyuncu desteğiyle beraber büyük oranda beğeni toplayan Titanfall oyununun ikinci serisi olan Titanfall 2 yapımı yine 2016 Yılının En Sevilen Oyunları arasında gösteriliyor. Satış rakamlarıyla da bekleneni veren oyunun farklı yapısıyla beraber bir kez daha öne çıkmayı da başardığını belirtelim.

Yayıncı: EA Games

Oyun Türü: Savaş, Bilimkurgu

Oyunun en kötü yanı sadece PS4 için çıkması olmuştu. Fakat bunun dışında hayatta kalma özelliğinin ön planda olması, oynanış yapısının bir hayli öne çıkması oyunun açık ara 2016 Yılının En Sevilen Oyunları arasında da yer almaya hak kazandığını da söylemek gerekiyor.

Yayıncı: Naughty Dog

Oyun Türü: Macera