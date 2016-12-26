Snapchat Cimagine Firmasını Satın Aldı

Snapchat tarihindeki ilk satın alma işlemini bu hafta İsrail’de gerçekleştirdi. Calcalit News sitesine göre firma dört yıl önce kurulan Cimagine firmasını satın aldı.

Cimagine şirketi mobil cihazlarda ev eşyalarının sanal olarak yerlerinin değiştirilmesini sağlayan uygulama geliştirmekteydi. Snapchat’in bu firma sayesinde arttırılmış gerçeklik teknolojini uygulamasında daha çok kullanması bekleniyor. Firma geçen ay kameralı gözlüğünü sunmuştu. Cimagine şirketinin geliştirdiği teknolojiler sayesinde Microsoft’un Holosens ve Google’ın Google Glass gözlükleri gibi arttırılmış gözlükler üretebilecek. 40 milyon dolara satın alınan şirket sayesinde Snapchat firması uygulamasında AR görüntüler oluşturabilecek. Cinemagine’in kuruları olan Ozi Egri, Amiram Avraham, Nir Daube ve CEO Yoni Nevo’ya baktığımızda hepsi bilgisayar görüntü ve resim işleme konusunda uzman sayılmakta.

Satın alma ayrıca firmaya isterse İsrail’de bir geliştirme ofisi açmasına olanak sağlayacak.