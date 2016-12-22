Snapchat Disney ile İşbirliğine Gidiyor

Her özelliği başka sosyal medya uygulamaları tarafından kopyalanan Snapchat yeni güncellemeler ile kullanıcıların ilgisini kaybetmemeye çalışıyor. Bu anlamda Reuters’ın verdiği habere göre Snapchat ile Disney iş birliğine gitmeye hazırlanıyor.

Son zamanlarda halka arzı için hazırlıklarını sürdürmekte olan Snapchat için Disney firması özel mini diziler ve programlar hazırlayacak. Anlaşma gereğince Disney, The Bachelor adlı diziyi mini bölümler olarak uygulamada yayınlayacak. Yayınlanan bölümler dizinin tekrarları olacak. 3 Ocak’ta uygulamanın kullanıcıları ile buluşacak olan ilk bölümün ismi Watch Party: The Bachelor. Dizinin bölüm uzunlukları 3-5 dakika arasında olacak ve bölümler 24 saat boyunca izlenebilecek. Snapchat daha önce O Ses Türkiye programına benzeyen bir program için NBC firması ile anlaşmıştı. Firma bu anlaşmalar ile kullanıcılarının ilgisini kaybetmemeye çalışıyor.