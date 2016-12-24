Snapchat, Yüzünüzle Oynadığınız Bir Oyun Sunuyor

Noel için yeni şenlikli tatil lensleriyle birlikte Snapchat, yüzünüzle oyun oynamanızı sağlayan yeni bir projeyi piyasaya sürdü.

Uygulama içinde yer alan oyuna Santa Yardımcısı deniyor. Karlı bir yamacın altına sarmalamaya çalışırken, hediyeler ve süsler toplamak ve sana yumruk çıkarmaya çalışacak tavşanlardan kaçmaya çalışırken yüzünde elflerin bedenine yerleştirilir.

İşte en havalı kısmı: başınızı sola ve sağa çevirerek elfinizi kontrol edin.

Snapchat için bu yeni objektif tabanlı oyun ne anlama geliyor? Snapchat oyun konusunda ciddi mi oluyor? TechCrunch, Noel Baba Yardımcısının “yeni yerli oyunlar özelliğinin başlatılması” olduğunu önermesine rağmen, oyunun sonraki Pokémon Go olma ihtimali düşük.

Snapchat’ın biraz uygulama içi etkileşimde denediği ilk şey bu değil. Ekim ayında, Snapchat‘ın bir kullanıcının bir topu kafalarına takmasına izin veren bir lensi de vardı. Bu ayın başlarında bir objektif yüzleri bulmaca haline getirdi.

Yayıncılar ve reklamcılar da uygulamaya oyunlar ile katkıda bulundular. ABD Açık sırasında, ESPN’in Snapchat Discover kanalında bir Gatorade reklamı içinde bir tenis oyunu yer aldı. Yakın zamanda bir futbol maçı sırasında ESPN’nin Snapchat Discover‘ında başka bir yerli maç çıktı:

Snap, şirketin oyun tanıtımı ve bunun neden ileride ekleyebileceği üzerine yorum yapmayı reddetti.

Ancak son zamanlarda yapılan iş ilanları, uygulamanın merceklerinin geliştirilmesi ve diğer artırılmış gerçeklik özelliklerine işaret ediyor. Snap, 3B tasarım, animasyon, modelleme, arma ve ten rengi deneyimi olan insanlarla çalışmaya çalışır.

Snap’ın genişlemesi şirket için büyük bir yılın ardından ve yüksek beklentili halka arz öncesinde gerçekleşiyor.