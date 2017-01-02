Snapdragon 835 Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar için düşünülen en iyi işlemci modellerinden biri olarak açıklanan Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 830 işlemcilerine bu sene yeni bir model daha ekleneceğinin bilgisi verilmişti. Muhtemelen CES 2017 fuarında tanıtılması beklenen Snapdragon 835 serisi işlemciler için ise ilk özellikler ortaya çıktı.

Snapdragon 835 Ne Kadar Güçlü Bir İşlemci Olacak?

Mobil işlemci alanında en başarılı modellerden biri olacağı düşünülen Snapdragon 835 serinin üretiminde Samsung’un da görev alması ve üst segment akıllı telefonlar için düşünülen işlemci olarak açıklanması seriye beklentileri de epey bir arttırdı. Peki serinin özellikleri neler?

Kryo280 Mimarisiyle Beraber Geliyor

Yeni işlemciler için belli olan ilk özellik işlemcilerin mimarileri konusu oldu. Daha öncesi serilerde de kullanılan Kryo mimarisinin Kryo280 sürümünü kullanacak olan seri bu sayede oldukça yüksek performans sunabilecek. Sadece mimarisi değil bunun dışında 8 çekirdekli oluşu da Snapdragon 835 serisini ön plana çıkaracak özelliklerden biri.

Yarı Yarıya Daha Verimli İşlemci

Hem Kryo280 mimarisine sahip olması hem de yeni nesil 8 çekirdek yapısı kullanmasıyla beraber işlemci verimliliği konusunda da üst düzey bir performans sunacak olan Snapdragon 835 serisinin eski seri Snapdragon 830’a göre en az %30 daha yüksek güç tasarrufu sağlayacağı, Snapdragon 801 serisine göre ise en az %50 daha fazla verim sağlayacağı da düşünülüyor. Böyle değerlendirdiğimiz de 2017 yılının üst segment akıllı telefonlarında çok daha yüksek pil süreleri elde edilebilecek gibi. Zira %50 oran hiç azımsanacak bir oran değil.

Farklı Çekirdek Grupları

İşlemcilerin ne kadar verim sağlayacağından sonra şimdi ise işlemcilerin ne kadar yüksek performans sunacağına bakalım. Zira bu seri üst segment akıllı telefonlarda kullanılacağı için haliyle performans konusu ilk sıralarda yer alıyor. Bu noktada Snapdragon 835 serisi daha yüksek performans değerleri elde edebilmek için iki farklı işlemci öbeği kullanacak. Bir grup 4 çekirdekli 2,5 GHz hızının da çalışırken bir diğer grup ise yine 4 çekirdekli ama 1,9 GHz hızında olacak.

Biyometrik Kimlik Doğrulama Desteği

Gelelim Snapdragon 835 serisinin ayrıcalıklarına. Performans konusunda en az %30 daha iyi bir işlemci modeli olacak olan seri ekstra olarak içerisinde birçok yeni teknolojiyi de barındıracak. Vulkan desteği, OpenGL desteği, DirectX 12 desteği gibi birçok destek sunacak olan işlemcilerin ayrıca Qualcomm’un yepyeni teknolojilerinden birini Qualcomm Haven Security barındırması biyo kimlik doğrulama uygulamalarına da destek vereceği düşünülüyor.

Haliyle artık akıllı telefonlar içerisinde çok daha yüksek teknoloji destekleri de görmemize imkan sağlanmış olacak. Ayrıca serinin çok daha ince olmasının büyük bir ayrıcalık olacağını da söylemek gerekiyor. Tüm bu özellikleri ile beraber Samsung Galaxy S8 serisinde bile kullanılabileceği de düşünülüyor.