Soft Gold OnePlus 3T 6 Ocak’ta Geliyor

OnePlus 3T bugüne kadar yalnızca Gunmetal renk olarak mevcuttu ancak duyuru sırasında bir Soft Altın modeli sözü verildi. Geçtiğimiz ay altın iterasyonun 5 Ocak’tan itibaren Hindistan’da kullanıma sunulacağını öğrendik, dolayısıyla açıkçası durumunun diğer pazarlarda olduğunu merak ettik. Ve bugün Çinli şirketler nihayetinde gizemi açıkladı.

OnePlus 3T‘nin Soft Altın varyasyonu, 6 Ocak’ta resmi çevrimiçi mağazaların dışında diğer ülkelerde satışı için hazırlanacak. Kuzey Amerika’da satışlar 7:00 AM / 10:00 AM arasında başlayacak. Avrupa’da, aynı gün sabah 09:00 GMT gibi başlayarak sipariş verebilirsiniz.

Soft Gold OnePlus 3T sadece 64GB’lık bir depolama alanı ile gelecek, 128GB’lık seçenek bu renk tonu için mevcut olmayacak. Fiyatlandırma şu şekilde: ABD’de 439 ABD doları, Kanada’da 599 ABD doları, İngiltere’de 399 € ve Avrupa’nın geri kalanında 439 euro olarak belirlemiş. Türkiye’deki fiyatı ise yaklaşık 2700 TL civarı bekleniyor. Beklediğiniz gibi, spesifik olarak altın 3T, gümüş ile aynı gibi. Sadece üzerindeki boya katmanı farklı oluyor.