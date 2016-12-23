Sony, Cyber-Shot HX350 Süper Zumlu Kamerasını Tanıttı

Sony, Avrupa’da Cyber-shot HX350 adıyla süper zumlu kamerasını piyasaya sürdü.

HX300‘ün halefi, 50x optik zumlu geniş 24mm ile 1200mm (35mm) f2.8-6.3 ZEISS Vario-Sonnar T * lens ile birlikte geliyor. Lens, sonunda bulanıklığı azaltmak için optik olarak stabilize edilebilecek.

Objektifin arkasında, BIONZ X görüntü işlemcisine sahip 20.4 megapiksel çözünürlüklü EXMOR R sensörü yer alıyor. Diğer özellikler arasında yakınlaştırma veya odaklama ayarı için manuel opsiyon, hızlı ayarlama için özel düğme, 3.0 inçlik devirmeli 921k nokta LCD, 10fps patlama modu, 1080p60 video ve HDMI çıkışı bulunmaktadır.

Cyber-shot HX350 fiyatı 449 € ve Ocak 2017’de satışa sunulacak. Türkiye’de hangi fiyatla satışa sunulacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Gelişmeler için sizi bu sayfadan güncelleyeceğiz.