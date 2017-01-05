Sony, EXTRA BASS serisinde yeni kulaklıklar ve taşınabilir hoparlörleri piyasaya sürdü

Sony, ses alanında gerçek bir usta. Japon devi, cep telefonları bile yokken çok daha önce üst düzey akustik dişli üretmekle meşguldü. Dolayısıyla, her yeni sürüm en meraklılarından gelen heyecanla adil bir şekilde karşılanmaktadır.

Sony, EXTRA BASS hattına toplam dört kulaklık ve iki kablosuz hoparlör ekledi. Yeni vitese sahip olduğu için şirketin halen modern tüketici ihtiyaçlarına adapte olduğunu görmek çok güzel.

MDR-XB950N1 Amiral gemisi kablosuz modeli 22 saate kadar müzik çalma, bir mikrofonlu kabloya ve aktif gürültü gidermeye sahip. MDR-XB950B1 temel olarak aynı ürün fakat önceki modelde daha kısa bir 18 saatlik pil ömrü bulunuyordu.

Kablolu modellere geçme – MDR-XB550AP, in-line mikrofon ve çok çeşitli renk seçenekleri ile kulak içi bir model. Ve en önemlisi MDR-XB510AS, suya dayanıklı ve spor kullanımına yönelik kulaklıklardır.

Hoparlörlere geçecek olursak: İlk önce SRS-XB40, SRS-XB30 ve SRS-XB20 modellerini anlatalım. Hepsi aynı özelliklere ve klasik dikdörtgen tasarıma sahipler. İçerisinde kulübe benzeri bir efekt için özelleştirilebilir renk ışıkları bulunuyor. Bluetooth hoparlörlerde ayrıca su geçirmezlik özelliği de bulunuyor.

Bu nedenle buradaki sıçrama iyi olmalı ve ses düzeyini artırmak için birlikte kablolu olarak da kullanılabilir. Üç model arasındaki temel fark boyut ve pil. 40 numaralı modelin üst kısmı 4 inç x 11 inç ölçer ve diğer iki model de sırasıyla 3 inç, 9 inç ve 2,5 inç x 8 inç boyutlarında.

Sonra silindirik SRS-XB10 var. 3 x 3.5 inç boyutunda, takma için uygun bir kayışa sahiptir ve 16 saatlik pil ömrüne sahip. Bluetooth ve NFC, aynı zamanda SRS-XB40 hattında olduğu gibi bu karışımın bir parçası.