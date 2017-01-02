Sony Xperia X (2017) Görseli Sızdı

Sony Xperia X‘in 2017 varyantı olduğu iddia edilen bir görüntü internet sitelerine sızdırılmış durumda. Basın görseli olduğu iddia edilen sızıntı akıllı telefonun siyah versiyonunun ön tarafını gösteriyor.

Telefonda çok ince çerçeveler varmış gibi görünse de, resmin çekildiği açı ile modelin rengi (siyah) göz önüne alındığında, sensörlerin konumu net değil. Ayrıca, “Yeni Xperia X” takma adının altında bazı metinler var; ancak bu da açıkça görülemiyor – ancak raporlar #TheGreatest olabileceğini söylüyor.

Şu anda, sızdırılan görüntünün okunaklı veya sahte olup olmadığını teyit edemiyoruz. Fakat genelde bu görseller sızdıktan kısa süre sonra devamı gelir ve bize net olarak ürün hakkında özelliklerinden bahsetme şansı verir.