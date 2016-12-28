Sony Xperia X ve X Compact Yeni Güncelleme Alıyor

Android Nougat güncellemesinden sonra birkaç hafta geçmeden Sony Xperia X ve Xperia X Compact, yapı sürümünü 34.2.A.0.273’e yükselten başka bir güncelleme almaya başladı. Resmi değişiklik günlüğü henüz mevcut olmasa da, güncellemenin küçük, hataya yol açan bir hata olduğu söyleniyor.

Genellikle OTA devreden çıkarma işlemlerinde olduğu gibi, güncellemenin cihazınıza gelmesi biraz zaman alabilir. Bu arada, sabırsız hissederseniz, akıllı telefonunuzun ayarlar menüsüne giderek kendiniz kontrol edebilirsiniz. Otomatik güncellemenin düşmesi zaman alabiliyor. Bu yöntem ile gelir gelmez güncellemeyi telefonunuza indirebilirsiniz. Kısa süre sonra diğer modellere de güncelleme gelmesi bekleniyor.