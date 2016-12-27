Sony Xperia XZ Modeli DxOMark Testinden Kaç Puan Aldı?

Sony firmasının yeni amiral gemisi modeli Xperia XZ detaylı ve tarafsız bir şekilde makine, sensör ve lens testleri yapması ile ünlü DxOMark ekibi tarafından teste sokuldu.

Sony firması son amiral gemisi modelinde diğer firmaların amiral gemisi modellerinde kullanılan çift arka kamera yerine tek arka kamera kullanmayı tercih etmiş. DxOMark sitesi Sony’nin yeni telefonunu teste soktu. Sony Xperia XZ, Samsung Galaxy S7 Edge gibi bir amiral gemisi telefonu ve çift kamera bulunan Huawei Mate 9 ve LG V20 gibi amiral gemisi modellerini geride bıraktı. Hatta aldığı 87 puan ile Google firmasının amiral gemisi modeli Pixel’i de geride bırakarak zirveye kuruldu.

Sony firması yeni modelinin reklamlarında zaten sürekli olarak otomatik odaklanma teknolojisine vurgu yapmaktaydı. Bu teknoloji aşama algılama, otomatik odaklama (phase detect AF), kontrast otomatik odaklama ve lazer otomatik odaklama teknolojilerini birleştiren bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan testler bu teknolojinin video kayıdı sırasında bile iyi iş çıkardığını gösterdi. Cihazda kullanılan 23 Megapiksel Exmor RS sensörü düşük ışıkta detayları başarılı şekilde yansıtmakta.