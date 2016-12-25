Steam’e Tazminat Şoku

Sunucularının çökmesi ile büyük sorunlar yaşayan Steam bir de tazminat şoku ile sarsıldı. Dünyanın bir numaralı oyun platformu olan Steam 2.1 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

Tazminat ödeme kararı Avustralya’da verildi.

2014 yılında başlayan davada Avustralya Tüketici Yasası‘na göre geri ödeme sistemi sınırlı olan platform oyun şirketlerinin lehine çalışmakta. Platformdan oyun alan bir oyuncu geri ödeme alabilmek için oyun ile ilgili ciddi problemler yaşaması gerekmekte veya oyunun geliştiricisinin geri ödemeyi desteklemesi gerekmekte. Fakat Avustralya’da alınan bir ürün kötü çıkarsa ürün rahatça iade edilebilmeli.

Steam bu dava sonrası geri iade şartlarını değiştirmişti. Artık oyuncular aldıkları oyunu 2 saat oynadıktan sonra eğer beğenmezlerse geri iade edebiliyorlar. Bu değişiklik davanın tazminat ile sonuçlanmasına engel olamadı ama tazminat miktarının düşmesini sağladı. Dava 21.124 şikayet dilekçesi sonucunda açılmıştı.