Steam Kış İndirimleri Başlıyor. İşte İndirimli Oyunlar!

Steam en büyük dijital oyun platformlarından biri olarak dikkat çekiyor. En çok oyun satışı yapan merkezlerden biri olmasıyla beraber hemen her gün milyonlarca oyunun da satışının yapıldığını biliyoruz. Tüm bunlarla beraber Steam gösterilen ilgiden dolayı belli aralıklarla oyunculara da belli kampanyalar yapıyor. Steam tarafından kullanıcılara sunulan tüm bu kampanyalar arasında en çok dikkat çekenlerinden biri şu döneme denk gelen Steam Kış İndirimleri olarak biliniyor. Hemen her sene kullanıcıların beğenisine sunulan oyunlarda büyük indirimler yapan uygulamanın bu sene çok daha fazla oyunda indirim yapılacağı da belirtilmişti.

Steam Kış İndirimleri Dahilinde Olan Tüm Oyunlar

Her sene olduğu gibi bu senede kış indirimlerine giren oyunların sayısının bir hayli artacağı da belirtiliyor. Peki, Steam indirimleri bu sene hangi oyunları kapsayacak? İndirim alan oyunlarda ne kadar indirim oranı uygulanacak? Tüm bunlara daha detaylı olarak bakalım. Öncelikle belirtelim bu oyunlarda henüz indirim başlamadı fakat bugün itibariyle kara Cuma indirimlerinde yapılan indirimlerin yine bu ürünlerde yapılması bekleniyor.

Sid Meier’s Civilization V

Steam Kış İndirimleri içerisinde fiyatının bir hayli düşmesi beklenen oyunlar arasında ilk CIV 5 yer alıyor. Daha önce Kara Cuma indirimlerinde de ilk indirilen oyunlardan biri olan seri şu an için en güncel 6.oyunuyla piyasada. Tam anlamıyla bir strateji oyunundan beklenen hemen her şeyi veren CIV 5 oyununun şu an Steam fiyatının 49 TL olmasına karşın Steam Kış İndirimleri içerisinde daha önce alışkın olduğumuz indirimlerde olduğu gibi %75 oranında indirim alacağı da düşünülüyor.

Tür: Strateji

Yayıncı: 2K Games

İndirimsiz Fiyatı: 49 TL

Rocket League

Aslında kısa süre önce çıkmasıyla beraber farklı oynanış ve benzersiz yapısıyla beraber kısa süre içerisinde beğenilen serilerden biri haline gelen Rocket League yine Steam Kış İndirimleri içerisinde indirime girmesi beklenen oyunlar arasında gösteriliyor. Daha öncede yapılan indirimlerde ilk sıralarda fiyatı inen oyunlardan biri olan Rocket League serisinin tamamen indirime girmesi bekleniyor. Daha önceki indirim oranlarına bakacak olursak oyunun %40 indirim alacağı düşünülüyor.

Tür: Yarış, Spor

Yayımcı: Psyonix

İndirimsiz Fiyatı: 31 TL

Tahmini İndirimli Fiyatı: 18 TL

Far Cry 3

Steam Kış İndirimleri içerisinde yine bir kez daha indirime girmesi beklenen oyunlardan birisi de Far Cry 3 serisi. Aslında kısa bir süre öncesine kadar Ubisoft tarafından ücretsiz olarak verilen oyunun 3.serisinin yine indirimlerde yer alması bekleniyor. İndirim için daha önceki kampanyalarda yapılan indirimlere göre yine %75 oranında bir indirim yapılması da bekleniyor.

Tür: Aksiyon

Yayımcı: Ubisoft

İndirimsiz Fiyatı: 49 TL

Tahmini İndirimli Fiyatı: 11 TL

Outlast

Korku oyunları içerisinde en başarılı olan oyun serilerinden biri olan Outlast serisinin ilk oyunu da yine Steam Kış İndirimleri içerisinde yer alacak oyunlardan biri olarak düşünülüyor. Daha önce Kara Cuma indirimleri ve yılbaşı indirimlerinde de yer alan oyunun yine %75 oranında indirime girmesi de bekleniyor.

Tür: Aksiyon, Korku

Yayımcı: Red Barrlers

İndirimsiz Fiyatı: 31 TL

Tahmini İndirimli Fiyatı: 7 TL

Mount & Blade: With Fire & Sword

Şimdilerde serinin ikinci oyunu ile gündeme gelmeye hazırlanan Mount & Blade: With Fire & Sword serisi hemen her kampanyada indirime giren oyunlardan biri olarak biliniyor. Şu an için serinin en güncel versiyonu olan savaş oyunun tahmini indirimi oranı ise yine geçmiş kampanyalarda olduğu gibi %75 oranında olması bekleniyor.

Tür: Aksiyon, Savaş

Yayımcı: TaleWorlds

İndirimsiz Fiyatı: 15 TL

Tahmini İndirimli Fiyatı: 5 TL

Mafia 2

Yine hemen her sene indirimlerde yer alan bir diğer oyun serisi de Mafia serisi. Oyunun içerisinde yer alan Mafia yapısı sayesinde kısa süre içerisinde öne çıkan oyun şimdilerde 3.seri oyunu olan Mafia 3 ile gündemde. Steam Kış İndirimleri içerisinde de yer alacak olan oyunun eski indirim oranlarına göre en büyük indirim alacak olan serilerden biri olacağı da düşünülüyor. Beklenen İndirim oranı ise %80.

Tür: Aksiyon, Suç

Yayımcı: 2K Games

İndirimsiz Fiyatı: 49 TL

Tahmini İndirimli Fiyatı: 11 TL

SOMA

Bir yandan maceracı yapısı bir yandan gerilim dolu hikayesi ile kısa süre içerisinde oyun dünyasının sevilen serilerinden biri haline gelen SOMA, yine hemen her indirim kampanyasında kendisine yer bulan serilerden biri olarak gösteriliyor. Tahmini indirim oranı ise %60.

Tür: Aksiyon, Korku

Yayımcı: Frictional Games

İndirimsiz Fiyatı: 49 TL

Tahmini İndirimli Fiyatı: 19 TL

Counter-Strike: Global Offensive

Steam Kış İndirimleri içerisinde indirime girip girmeyeceği en çok merak edilen serilerden biri Global Offensive kış indirimlerinde yine indirim alacağı düşünülen oyunlardan. Bir öncesi indirim döneminde %33 indirim alan oyunun yine aynı oranda indirim alması bekleniyor.

Tür: Aksiyon, Polisiye

Yayımcı: Valve

İndirimsiz Fiyatı: 24 TL

Tahmini İndirimli Fiyatı: 16 TL

Euro Truck Simulator 2

Her indirim döneminde fiyatı düşen en popüler oyunlardan birisi de Euro Truck Simulator 2 oyunu. Hem en çok oynanan serilerden biri olan oyun Steam Kış İndirimleri döneminde de %75 oranında indirim alacak gibi.

Tür: Simülasyon, Yarış

Yayımcı: SCS Software

İndirimsiz Fiyatı: 39 TL

Tahmini İndirimli Fiyatı: 10 TL