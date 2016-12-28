Super Mario Run Düşüş Eğilimine Girdi

Bundan birkaç hafta önce Nintendo tarafından iPhone 4 ve üstü cihazlar için yayınlanan Super Mario Run‘un iTunes App Store‘da en çok indirilen uygulamalar arasına girmesi pek uzun sürmemişti. İlk kez iPhone 7 lansmanında duyurulan oyunu merakla bekleyen kitle, mağazaya eklenir eklenmez Super Mario Run’u indirmek için sıraya girmişti. Ancak bugün gelinen noktada ne yazık ki Super Mario Run en üst sıradaki pozisyonunu kaybetti. Bloomberg‘de yer alan habere göre ilk günkü kadar ilgi görmeyen oyun, artık düşüş eğilimine girmiş bulunuyor.

Oyunun ücretli olması hayal kırıklığına yol açmıştı

Şuanda App Store‘dan ücretsiz olarak indirilebilen oyunda en fazla 3 bölüm oynanabiliyor. Eğer diğer bölümleri ve karakterleri açmak istiyorsanız 10 $ ücret ödemeniz gerekiyor. Bu strateji birçok oyuncuyu hayal kırıklığına uğratmış olacak ki, yazılan olumsuz yorumlar ve verilen düşük puanlar neticesinde oyun 5 üzerinden ancak 3 puan alabildi.

Sürekli olarak açık internet bağlantısını zorunlu kılması da oyunun beğenilmemesine yol açan bir diğer etken. Metro gibi internetin çekmediği yerlerde oyunu oynamayı imkânsız hale getiren bu zorunluluk, telefonun şarjının daha hızlı tükenmesini de tetikliyor.

App Annie istatistikleri açıkladı

Uygulama ve oyunlarla ilgili verileri düzenli aralıklarla açıklayan App Annie, Super Mario Run‘un gelirlerinde yaşanan düşüşü de gözler önüne serdi. En çok indirilen oyunlar listesinden düşen oyun artık Nintendo‘ya eskisi kadar para kazandırmıyor.