Süper Mario Run ipuçları ve püf noktaları

Mario’nun ilk mobil macerası artık yayında ve siz de şu anda iPhone, iPod Touch veya iPad için Super Mario Run’ı indirebilirsiniz.

Şu anda oyun oynamaya başladık ve Mario’nun mobil ortamda başlamasıyla ilgili ilk birkaç aşama için size birkaç ipucu ve püf noktası öğreteceğiz.

Aşağıda, Super Mario Run için şimdiye kadar öğrendiğimiz en iyi ipuçlarını ve püf noktalarını bulacaksınız ve bunlardan bazılarını kullanırsanız, daha fazla para toplayabilmeli, zamanı geliştirmeli ve bildiğiniz herkesten önce Luigi’nin kilidini açabilmelisiniz.

1. Sonunda para ödemek zorunda kalacaksınız

Super Mario Run‘un tamamını indirmek isterseniz, tam bir deneyim için 9,99 ABD Doları ödemeniz gerekecek.

App Store’a girdiğinizde “get” dediğinizde herhangi bir masrafa gerek olmadığını göreceksiniz fakat?

İlk indirmeyle, dünyanın bir numarasından yalnızca üç seviye ile son seviyedeki 20 saniyelik bir demoda kısıtlı kalacaksınız. Bu üç seviyeyi üç farklı zorlukla oynayabilirsiniz, ancak eğlendiyseniz çok yakında para harcamak isteyeceksiniz.

2. Her zaman çevrimiçi

Nintendo tarafından yapılan açıklamada, Super Mario Run‘un daima çevrimiçi bir oyun olduğuna inananlar çok sinirlendi.

Şu anda neden Super Mario Run’u bir bağlantıyla oynamak zorunda kalacağınız açık değil, ancak sınırlı internetiniz varsa veya güçlü bir bağlantısından uzaktaysanız oyunu oynamak mümkün değil demektir.

3. Bazen bağlantı olmadan oynayabilirsiniz

Sınırlı bir bağlantıyla oynamak için bir yol var ama biraz dolandırıcılığa giriyor.

Örneğin, London Underground’da Mario oynuyorsanız, bir istasyondaki Wi-Fi’ye bağlanıp bir seviyeye başlayabilir ve daha sonra yolda oynamaya devam edebilirsiniz.

Başka bir istasyonun yakınındaki seviyeyi bitirdiğiniz sürece daha sonra kaldığınız yerden devam edebilir ve Super Mario Run’u kalbinizin içeriğine oynatmaya devam edebilirsiniz.

4. Çoğu düşmanın önlenmesi kolaydır.

Super Mario Run‘da, otomatik olarak eski Mario oyunlarına kıyasla aldatmaya benzeyen bir sürü düşmanı atlayacaksınız.

Bu dokunuşu kolaylaştırıyor ve düşman kafalarına kolayca atılabileceğiniz anlamına geliyor.

Bazı yüzeylerin kayması, daha küçük düşmanları da alabileceğiniz anlamına gelir, bu yüzden bu küçük adamlar tarafından yaralanmak imkansızdır. Mümkün olduğunca çok para kazanmak için tam kafasına vurmaya çalışmalısınız.

5. Ancak Koopas’a dikkat edin.

Seni öldürebilecek bazı düşmanlar var. Özellikle Koopa Troopaları, sizi oyunda daha erken bir noktaya gönderecekleri için dikkat etmeniz gereken noktalardır.

Onlardan kaçınmak için, kafalarından atladığınızdan emin olun ve hatta bir madeni para bonusu bile elde edersiniz.

Buradaki ipucu, diğer düşmanlara zıpladığınızda hissedeceğiniz gibi yenilmez olduğunuzu bilmenizi sağlamaktır.

6. Kabarcıklar hayatınızı kurtarır

Super Mario Run seviyesini tamamlamayı başaramadığınızda, oyundaki daha eski bir noktaya geri dönmek için bu küçük balonun içine atılırsınız.

Daha önce kaçırdığınız paraları toplamaya zaman ayırabildiğiniz için bunlar yararlı olabilir.

Kabarcıkları seviye boyunca geri uçtuğunuzda herhangi bir noktada poplamak için aşağı bastırabilirsiniz, böylece düzgün zaman ayarladığınızdan emin olabilirsiniz.

7. Ralli biletleri önemlidir

Ralli, normal öykü görevlerinin yanında oynamak istediğiniz ikinci bir oyun modudur, ancak Ralli oynamak için ralli kaydetmeniz gerekir.

Ralli oynamak için bir bilet harcamanız gerekecek.

Mario’yu kontrol etmede biraz daha iyi olduğunuzda daha sonraki oynatma oturumları için mümkün olduğunca çok sayıda toplamanızı öneririz.

8. Para kazanmak için Krallık Oluşturucu’ya para harcayın

Diğer Mario oyunlarından farklı olarak, topladığınız paraları gerçekten harcayabilirsiniz.

Oyundaki ana menünün sağ alt köşesindeki Super Mario Run Build World’ü açın ve paranızı mağazada harcayabileceksiniz.

Bu, kasabanızı çitler, bitkiler ve hatta binalarla gerçekten kendi yapabileceğiniz şekilde dekore edebileceğiniz anlamına geliyor.

9. Kaç tane Toad gördün

Köyünüzde kaç tane Toad’ı yaşadığınızda Super Mario Run’da ne satın alabileceğinizi kısıtlayabilirsiniz.

Super Mario Run’daki ana menüdeyken, ortadaki en üstteki düğmeye basın. Evinizin içinde çömelmekte olduğunuz Toads’un miktarı ile birlikte küçük bir Toad resmini bulacaksınız.

Buradan Toads’un köyünüzde hangi renkte yaşadığını ve kaç tanesinin çevrenizde olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca, seviyesine çıkabilmeniz için kaç toad siparişi vermeniz gerektiğini gösterecektir.

10. Arkadaşlarınızı ekleyin

Online oyun için sol üst köşedeki “Arkadaşlar” logosuna basarak arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz. Yanında taç olan küçük bir adama benzeyecektir.

Buna bastığınızda, Arkadaşlar listenizle karşılaşacaksınız. Arkadaşlarınızın isteklerini kabul etmek ve başkalarını oynamaya davet etmek için ekranın altındaki düğmeleri kullanabilirsiniz.

Son düğme arkadaş eklemektir, ancak bunu yapmak için çocuğunuzun oyuncu kimliğine sahip olmanız gerekir. Bu 12 basamaklı bir koddur ve sizinkini aynı menüde görebilirsiniz, dolayısıyla bunları bir metin veya anlık mesajla onlarla paylaşmanız gerekir.