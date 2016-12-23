TCL, BlackBerry Akıllı Telefonlarını CES 2017’de sergileyecek

Geçmişte BlackBerry ile DTEK50 ve DTEK60 üzerinde çalışmış olan TCL şu an tüm BlackBerry markalı akıllı telefonlar için küresel üreticinin ve distribütörün özel üreticisidir – “mobil endüstride bir evrimciyi ilk kez açığa çıkaracak” dedi. Yeni Blackberry akıllı telefonlar ocak ayındaki yaklaşan CES 2017 etkinliğinde görüyüce çıkıyor.

Bu durum basın açıklamasıyla şirket tarafından yapıldı.

Steve Cistulli, “Yeni BlackBerry akıllı telefonların TCT içindeki cesur yeni marka portföyümüzün bir parçası olarak ne sunacağına bir göz atarken, BlackBerry akıllı telefon markasının mirasını sergileyerek, planlarımız etrafında CES’de daha fazla haber açıklayacağız” dedi, TCL İletişim (TCT) Başkanı ve Genel Müdürü.

CES 2017, Las Vegas ABD’de 5 Ocak – 8 Ocak arasında olacak ve tüm gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.