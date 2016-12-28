Tekelcilikle Suçlanan Qualcomm’a Dev Yaptırım Yolda!

ABD‘nin Kaliforniya şehrinde temelleri atılan ve 1985’ten günümüze uzanan serüveninde milyonlarca cep telefonuna güç veren işlemciler üretmeyi halen daha sürdüren Qualcomm, Güney Kore‘deki ciddi yaptırımlarla karşı karşıya.

Wall Street Journal’in aktardığı habere göre dev teknoloji şirketi, Güney Kore hükümeti tarafından antitröst yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Eğer bu suçlamalar mahkeme tarafından onaylanırsa Qualcomm‘u yaklaşık 835 milyon dolarlık bir ceza bekliyor olacak. Bu cezanın verilmesi durumunda da Qualcomm Güney Kore’de en yüksek para cezasını alan özel şirket olarak tarihe geçecek.

Qualcomm‘u 3 yıl süren bir soruşturmaya tabi tutan hükümet görevlileri, firmanın Güney Kore‘deki antitröst (tekelleşme karşıtı) yasalarına aykırı hareket ettiğini tespit etti. İddiaya göre Qualcomm, sahibi olduğu patentlerin kullanımını sınırlayarak rakiplerinin bu teknolojilerden faydalanmasını engelledi. Lisans sözleşmesini imzalamaya yanaşmayan telefon üreticilerine kritik bileşenleri temin etmemek de şirkete yöneltilen suçlamalar arasında yer alıyor.

Sektördeki payının büyüklüğünden elde ettiği avantajı kullanarak telefon üreticilerini adil olmayan anlaşma şartlarına zorlamak da Qualcomm‘un maruz kaldığı suçlamalardan bir diğeri. Her ne kadar şirket bu iddiaları reddediyor olsa da, Güney Kore hükümetinin bu suçlamalarda ısrarcı olduğu çok açık.

Qualcomm‘a danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Dan Rosenberg, yaptığı basın açıklamasında bu iddiaları tümden reddetti. ABD’li işlemci üreticisinin bu davadan aklanması şuan için uzak bir ihtimal gibi gözüküyor.