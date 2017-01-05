Bu Telefon Galaxy S8 olabilir

Samsung Galaxy S8 olduğunu iddia eden bir başka resim de İnternet’te yerini aldı. Daha dün Galaxy S8‘e ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştık. İşleyişlerle karşılaştırıldığında, sızdırılmış görüntünün biraz daha yuvarlak kenarları var. (edge modelindeki gibi)

Bir kez daha, yukarıdaki görüntüye bakarsanız fark etmeniz gereken ilk şey, Ana Ekran düğmesinin bulunmamasıdır. Samsung’un S8’deki Ana Düğme’den kurtulacağını söyleyen birkaç rapor var. Aslında gerçekleşebilirmiş gibi görünüyor.

12MP olması beklenen ön kamerayı ve diğer sensörleri cihazın üst kısmında da görebilirsiniz. Samsung’un Galaxy S7’ye göre S8 modelinde daha farklı sensörleri barındıracağını da daha önce belirtmiştik.

Ayrıca cihaz, Galaxy S7 Edge‘e benzer iki eğri kenarlara da sahip. Ekran, cihazın hemen hemen tamamını kaplıyor. Eğer gerçek görüntüsü buysa Galaxy S8‘in yüzde 90’lık ekran-beden oranı kesinlikle olacaktır. Bu görüntü aynı zamanda bir montaj olabilir, bu yüzden çok heyecanlanmayın.