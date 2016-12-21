Huawei Mate 9 Porsche Design ve Apple iPhone 7 Plus karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|152 x 75 x 7.5 mm
|158.2 x 77.9 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|169 gr
|188 gr
|Ekran Türü
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 pixel
|1080 x 1920 pixel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Graphite Siyah
|Siyah, Jet Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Var
|Ekran/Gövde Oranı
|73.2%
|67.7%
|Piksel Yoğunluğu
|534 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP, f/1.9, 1080p
|7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, yüz tanıma, HDR, panorama
|Arka Kamera
|20 MP, 12 MP, f/2.2, OIS, 2x zoom, Leica optik, lazer otofokus vs faz algılama, çift LED, Flaş
|12 MP, (f/1.8, 28mm ve f/2.8, 56mm), çift kamera, faz algılama otofokus, 2x optik zoom, OIS, dört LED Flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, panorama, HDR
|Coğrafi konum etiketleme, eş zamanlı 4K video ve 8MP görüntü kayıt, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR (fotoğraf/panorama)
|Video Özellikleri
|2160p@30fps
|2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)
|4 Çekirdek, 2.23 GHz
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71 MP8
|6 Çekirdek,
|Dahili Hafıza/RAM
|256 GB, 6 GB RAM
|32/128/256 GB, 2 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Anakart
|Hisilicon Kirin 960
|Apple A10
|Batarya
|4000 mAh
|2900 mAh
|Bekleme Süresi
|384 Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|Müzik Süresi
|60 Saat
|Sar Değeri
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|v4.2, A2DP, LE
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|7.3
|Çıkış Tarihi
|23 Kasım 2016
|22 Eylül 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat12 600/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|İyon-güçlendirilmiş cam, oleofobik kaplama
|Diğer Özellikleri
|Liste
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
mutlu Yazar
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ipone 7 plus un su gecırmezlık ozellıgı dısında bence dıger butun kulvarda huaweı mat 9 porce her alanda bın basıyor bence cok sık tasarım olmus almak ısterım yanlız turkıyeye gelcekmı onemlı olan o bırde fıyatı 4750 den yukarsı fazla bence ama ıpone nazaran daha buyuk özellıge sahıp ben huaweı tercıh ederım