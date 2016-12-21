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Huawei Mate 9 Porsche Design ve Apple iPhone 7 Plus karşılaştırması

Cepkolik » Huawei Mate 9 Porsche Design ve Apple iPhone 7 Plus karşılaştırması
Huawei Mate 9 Porsche Design
Apple iPhone 7 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152 x 75 x 7.5 mm 158.2 x 77.9 x 7.3 mm
Ağırlığı 169 gr 188 gr
Ekran Türü Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 pixel 1080 x 1920 pixel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Graphite Siyah Siyah, Jet Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Var
Ekran/Gövde Oranı 73.2% 67.7%
Piksel Yoğunluğu 534 PPI 401 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP, f/1.9, 1080p 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, yüz tanıma, HDR, panorama
Arka Kamera 20 MP, 12 MP, f/2.2, OIS, 2x zoom, Leica optik, lazer otofokus vs faz algılama, çift LED, Flaş 12 MP, (f/1.8, 28mm ve f/2.8, 56mm), çift kamera, faz algılama otofokus, 2x optik zoom, OIS, dört LED Flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, panorama, HDR Coğrafi konum etiketleme, eş zamanlı 4K video ve 8MP görüntü kayıt, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR (fotoğraf/panorama)
Video Özellikleri 2160p@30fps 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) 4 Çekirdek, 2.23 GHz
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP8 6 Çekirdek,
Dahili Hafıza/RAM 256 GB, 6 GB RAM 32/128/256 GB, 2 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Yok Yok
Anakart Hisilicon Kirin 960 Apple A10
Batarya 4000 mAh 2900 mAh
Bekleme Süresi 384 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat
Müzik Süresi 60 Saat
Sar Değeri

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, EDR, LE v4.2, A2DP, LE
Usb Bağlantısı Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 7.3
Çıkış Tarihi 23 Kasım 2016 22 Eylül 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat12 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri İyon-güçlendirilmiş cam, oleofobik kaplama

Diğer Özellikleri
Liste Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Huawei Mate 9 Porsche Design ve Apple iPhone 7 Plus karşılaştırması” Yorumları

    mutlu Yazar
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    ipone 7 plus un su gecırmezlık ozellıgı dısında bence dıger butun kulvarda huaweı mat 9 porce her alanda bın basıyor bence cok sık tasarım olmus almak ısterım yanlız turkıyeye gelcekmı onemlı olan o bırde fıyatı 4750 den yukarsı fazla bence ama ıpone nazaran daha buyuk özellıge sahıp ben huaweı tercıh ederım

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