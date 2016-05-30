Samsung Galaxy C7 ve Samsung Galaxy A7 (2016) karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156.6 x 77.2 x 6.7 mm
|151.5 x 74.1 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|172 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 pixel
|1080 x 1920 pixel
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Gold, Siyah, Rose Gold,
|İnci Beyazı, Gece Siyahı, Şampanya Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|74.1%
|74.3%
|Piksel Yoğunluğu
|386 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP, f/1.9
|5 MP, f/1.9, 24mm, 1080p
|Arka Kamera
|16 MP, f/1.9, faz algılama otofokus, çift LED Flaş
|13 MP, f/1.9, 28mm, OIS, otofokus, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53
|4 çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 - 8 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Adreno 405 - Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza/RAM
|32/64 GB, 4 GB RAM
|16 GB, 3 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var
|Var
|Anakart
|Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
|Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Exynos 7580 Octa
|Batarya
|3300 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|Müzik Süresi
|78 Saat
|Sar Değeri
|0.41 W/kg (kafa) - 0.55 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|5.5
|7.8
|Çıkış Tarihi
|01 Haziran 2016
|20 Şubat 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Liste
|XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
ismail hakki Yazar
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A7 2016 da parmak okuyucu var..karsilastirmada yok yazilmis..
Selin Polat
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