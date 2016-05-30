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Samsung Galaxy C7 ve Samsung Galaxy A7 (2016) karşılaştırması

Cepkolik » Samsung Galaxy C7 ve Samsung Galaxy A7 (2016) karşılaştırması
Samsung Galaxy C7
Samsung Galaxy A7 (2016)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.6 x 77.2 x 6.7 mm 151.5 x 74.1 x 7.3 mm
Ağırlığı 165 gr 172 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 pixel 1080 x 1920 pixel
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Beyaz, Gold, Siyah, Rose Gold, İnci Beyazı, Gece Siyahı, Şampanya Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 74.1% 74.3%
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 401 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP, f/1.9 5 MP, f/1.9, 24mm, 1080p
Arka Kamera 16 MP, f/1.9, faz algılama otofokus, çift LED Flaş 13 MP, f/1.9, 28mm, OIS, otofokus, LED flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53 4 çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 - 8 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 405 - Mali-T720MP2
Dahili Hafıza/RAM 32/64 GB, 4 GB RAM 16 GB, 3 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var Var
Anakart Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Exynos 7580 Octa
Batarya 3300 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi 17 Saat
Müzik Süresi 78 Saat
Sar Değeri 0.41 W/kg (kafa) - 0.55 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP v4.1, A2DP, EDR, LE
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 5.5 7.8
Çıkış Tarihi 01 Haziran 2016 20 Şubat 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Liste XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

2 Yorum “Samsung Galaxy C7 ve Samsung Galaxy A7 (2016) karşılaştırması

    ismail hakki Yazar
    //

    A7 2016 da parmak okuyucu var..karsilastirmada yok yazilmis..

      Haklısınız, hemen düzelttik.

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