Samsung Galaxy J7 Prime ve Apple iPhone 6 karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151.7 x 75 x 8 mm
|138.1 x 67 x 6.9 mm
|Ağırlığı
|167 gr
|129 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 pixel
|750 x 1334 pixel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|73.5%
|65.8%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|326 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP, f/1.9, LED flaş
|1.2 MP, 720p@30fps, yüz tanıma, FaceTime Wi-Fi ve GSM
|Arka Kamera
|13 MP, f/1.9, 28mm, otofokus, LED flaş
|8 MP, 3264 x 2448 pixel, Optik görüntü sabitleme, phase detection autofocus, çift LED (çift tone) flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|1/3'' sensor aralığı, 1.5µm pixel boyutu, coğrafi etiketleme, Eşzamanlı HD video ve görüntü kaydı, Dokunmatik odaklama, yüze/gülümseme algılama, HDR (foto/panorama)
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@60fps, 720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.4 GHz Cyclone
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|PowerVR GX6450
|Dahili Hafıza/RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|16/64/128 GB, 1 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var, RDS
|Yok
|Anakart
|Exynos 7870 Octa
|Apple A8
|Batarya
|3300 mAh
|1810 mAh
|Bekleme Süresi
|250 Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|14 Saat
|Müzik Süresi
|84 Saat
|50 Saat
|Sar Değeri
|0.40 W/kg (kafa) - 1.40 W/kg (vücut)
|0.98 W/kg (kafa) - 0.97 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|v4.0, A2DP, LE
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|6.4
|8
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2016
|16 Eylül 2014
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|DC-HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Kırılmaya dayanıklı cam, oleofobik kaplama
|Diğer Özellikleri
|Liste
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
ONUR Yazar
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SUMSUNG IPHONE DAN BU KADAR ÖZELLİK OLARAK ÜSTÜN İKEN EDİTÖR PUANI DÜŞÜK OLMASI ÜZÜCÜ..