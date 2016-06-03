Samsung Galaxy Note 5 ve Samsung Galaxy S6 edge karşılaştırması

| Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|5 MP, f/1.9, 22mm, 1440p@30fps, çift video arama, Auto HDR
|5 MP, 1080p@30fps, çift görüntülü görüşme, Otomatik HDR
|Arka Kamera
|16 MP, f/1.9, 28mm, OIS, otofokus, LED flaş
|16 MP, f/1.9, 28mm, OIS, otofokus, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|1/2.6" sensör boyutu, 1.12 µm piksel boyutu, geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, panorama, HDR
|1/2.6" sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, Otomatik HDR, panorama
|Video Özellikleri
|2160p@30fps, 1080p@60fps, optik sabitleme, çift-video kaydı
|2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|4 Çekirdek 1.5 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek 2.1 GHz Cortex-A57
|8 Çekirdek, (4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53)
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T760MP8
|Mali - T760
|Dahili Hafıza/RAM
|32/64 GB, 4 GB RAM
|32/64/128 GB, 3 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Kalp Atış Hızı Sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Kalp Atış Hızı Sensörü, SpO2
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Anakart
|Exynos 7420
|Exynos 7420
|Batarya
|3000 mAh
|2550 mAh
|Bekleme Süresi
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|Konuşma Süresi
|22 Saat
|18 Saat
|Müzik Süresi
|64 Saat
|50 Saat
|Sar Değeri
|0.45 W/kg (kafa) - 0.58 W/kg (vücut)
|0.33 W/kg (kafa) - 0.59 W/kg (vücut)
Fuat Yazar
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Gardaş simdi bu note 5 mi iyi yoksa s6 mı iyi
Selin Polat
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Hemen hemen benzer dönemlerde çıktı. Biraz daha bilgisayar gibi kullanmak istiyorsanız note 5 alabilirsiniz.