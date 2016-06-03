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Samsung Galaxy Note 5 ve Samsung Galaxy S6 edge karşılaştırması

Cepkolik » Samsung Galaxy Note 5 ve Samsung Galaxy S6 edge karşılaştırması
Samsung Galaxy Note 5
Samsung Galaxy S6 edge
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.2 x 76.1 x 7.6 mm 142.1 x 70.1 x 7 mm
Ağırlığı 171 g 132 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 pixel 1440 x 2560 pixel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Safir, Altın Platin, Gümüş Titan, Beyaz İnci Beyaz İnci, Siyah Safir, Altın Platin, Mavi Topaz, Yeşil Zümrüt
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 75.9% 71.7%
Piksel Yoğunluğu 518 PPI 577 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 5 MP, f/1.9, 22mm, 1440p@30fps, çift video arama, Auto HDR 5 MP, 1080p@30fps, çift görüntülü görüşme, Otomatik HDR
Arka Kamera 16 MP, f/1.9, 28mm, OIS, otofokus, LED flaş 16 MP, f/1.9, 28mm, OIS, otofokus, LED flaş
Kamera Özellikleri 1/2.6" sensör boyutu, 1.12 µm piksel boyutu, geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, panorama, HDR 1/2.6" sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, Otomatik HDR, panorama
Video Özellikleri 2160p@30fps, 1080p@60fps, optik sabitleme, çift-video kaydı 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR

Donanım Özellikleri
İşlemci 4 Çekirdek 1.5 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek 2.1 GHz Cortex-A57 8 Çekirdek, (4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53)
Grafik İşlemcisi Mali-T760MP8 Mali - T760
Dahili Hafıza/RAM 32/64 GB, 4 GB RAM 32/64/128 GB, 3 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Kalp Atış Hızı Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Kalp Atış Hızı Sensörü, SpO2
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Yok Yok
Anakart Exynos 7420 Exynos 7420
Batarya 3000 mAh 2550 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi 22 Saat 18 Saat
Müzik Süresi 64 Saat 50 Saat
Sar Değeri 0.45 W/kg (kafa) - 0.58 W/kg (vücut) 0.33 W/kg (kafa) - 0.59 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, EDR, LE v4.1, A2DP, LE, apt-X
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 8.5 7.9
Çıkış Tarihi 11 Ağustos 2015 10 Nisan 2015
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE Cat9 450/50 Mbps HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Liste Seçim Yok Seçim Yok

2 Yorum “Samsung Galaxy Note 5 ve Samsung Galaxy S6 edge karşılaştırması

    Fuat Yazar
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    Gardaş simdi bu note 5 mi iyi yoksa s6 mı iyi

    Hemen hemen benzer dönemlerde çıktı. Biraz daha bilgisayar gibi kullanmak istiyorsanız note 5 alabilirsiniz.

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