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Vestel Venus V3 5580 ve Apple iPhone 6 karşılaştırması

Cepkolik » Vestel Venus V3 5580 ve Apple iPhone 6 karşılaştırması
Vestel Venus V3 5580
Apple iPhone 6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 74.5 x 8.6 mm 138.1 x 67 x 6.9 mm
Ağırlığı 146 gr 129 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 pixel 750 x 1334 pixel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 76.67% 65.8%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 326 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 5 MP 1.2 MP, 720p@30fps, yüz tanıma, FaceTime Wi-Fi ve GSM
Arka Kamera 16 MP 8 MP, 3264 x 2448 pixel, Optik görüntü sabitleme, phase detection autofocus, çift LED (çift tone) flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, otomatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama 1/3'' sensor aralığı, 1.5µm pixel boyutu, coğrafi etiketleme, Eşzamanlı HD video ve görüntü kaydı, Dokunmatik odaklama, yüze/gülümseme algılama, HDR (foto/panorama)
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@60fps, 720p@240fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, 1.3 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cyclone
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP3 PowerVR GX6450
Dahili Hafıza/RAM 16 GB, 3 GB RAM 16/64/128 GB, 1 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var (Apple Pay)
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Var Yok
Anakart MediaTek MT6753 Apple A8
Batarya 1810 mAh
Bekleme Süresi 3000 mAh 250 Saat
Konuşma Süresi 14 Saat
Müzik Süresi 50 Saat
Sar Değeri 1.641 W/kg (10g) (Baş) 0.98 W/kg (kafa) - 0.97 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.0, A2DP, LE
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 8
Çıkış Tarihi 02 Aralık 2016 16 Eylül 2014
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 150/50 Mbps DC-HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL
Koruma Özellikleri Kırılmaya dayanıklı cam, oleofobik kaplama

Diğer Özellikleri
Liste MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Vestel Venus V3 5580 ve Apple iPhone 6 karşılaştırması” Yorumları

    Ezgi erk Yazar
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    Editor puanı neden sıfır

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