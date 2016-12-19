Vestel Venus V3 5580 ve Apple iPhone 6 karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146 x 74.5 x 8.6 mm
|138.1 x 67 x 6.9 mm
|Ağırlığı
|146 gr
|129 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 pixel
|750 x 1334 pixel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|76.67%
|65.8%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|326 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|5 MP
|1.2 MP, 720p@30fps, yüz tanıma, FaceTime Wi-Fi ve GSM
|Arka Kamera
|16 MP
|8 MP, 3264 x 2448 pixel, Optik görüntü sabitleme, phase detection autofocus, çift LED (çift tone) flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, otomatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama
|1/3'' sensor aralığı, 1.5µm pixel boyutu, coğrafi etiketleme, Eşzamanlı HD video ve görüntü kaydı, Dokunmatik odaklama, yüze/gülümseme algılama, HDR (foto/panorama)
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@60fps, 720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, 1.3 GHz ARM Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.4 GHz Cyclone
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720 MP3
|PowerVR GX6450
|Dahili Hafıza/RAM
|16 GB, 3 GB RAM
|16/64/128 GB, 1 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Anakart
|MediaTek MT6753
|Apple A8
|Batarya
|1810 mAh
|Bekleme Süresi
|3000 mAh
|250 Saat
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|Müzik Süresi
|50 Saat
|Sar Değeri
|1.641 W/kg (10g) (Baş)
|0.98 W/kg (kafa) - 0.97 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|v4.0, A2DP, LE
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|8
|Çıkış Tarihi
|02 Aralık 2016
|16 Eylül 2014
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 150/50 Mbps
|DC-HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL
|Koruma Özellikleri
|Kırılmaya dayanıklı cam, oleofobik kaplama
|Diğer Özellikleri
|Liste
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Ezgi erk Yazar
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