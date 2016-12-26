Trilyon Dolar Değerine Ulaşan İlk Şirket Kim Olacak?

Equities.com analistlerinden Michael Markowski trilyon dolar değerine ulaşan ilk şirketin Microsoft olacağını açıkladı.

700 milyar dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket 2015 yılında 710 milyar dolarlık değere ulaşan Apple firması olmuştu. Apple firması daha sonra 775 milyar dolar değerine ulaşsa da şu anda 617 milyar dolar değerinde. Apple’dan sonra gelen şirket ise 548 milyar dolarlık değeri ile Google ve Google’a ait diğer şirketleri bir çatı altında toplayan Alphabet firması. Apple ve Alphabet firmalarını ise 492 milyar dolar değeri ile Microsoft, 359 milyar dolar değeri ile Amazon ve 333 milyar dolar değeri ile Facebook şirketleri takip ediyor.

Peki şu anda borsada işlem gören en büyük 5 teknoloji şirketi arasında üçüncü sırada bulunan Microsoft nasıl olup ta Apple ve Alphabet’i geçerek ilk trilyon dolar değerine ulaşacak?

Analist Markowski’ye göre bir yazılım şirketi olan Microsoft’un Apple gibi daha çok bir donanım şirketinden daha çok insana ulaşabileceğine inanıyor. Markowski özellikle Linkedln şirketini 26 milyar dolara aldıktan sonra Microsoft şirketinin değerini arttırdığını belirtiyor. Analistin belirttiği 1 trilyon dolar değerine ulaşabilmesi için Microsoft şirketinin hisse fiyatını iki katına çıkartması gerekmekte. Ayrıca Linkedln sitesinde bulunan mevcut 433 milyon abonesini 2020 yılına kadar 700 milyona çıkartmalı.

Markowitz’e göre Microsoft’un bu konudaki tek rakibi Alphabet firması.