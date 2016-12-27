Türk Firmalarına Siber Saldırı

Son aylarda yaşanan olayların ardından Türk şirketleri son derece yoğun siber saldırı altında kalıyor. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz yıl Ankara-Moskova arasında ortaya çıkan uçak krizinden sonra patlak veren ve büyük siber saldırılarla karşı karşıya kaldığımız günleri henüz unutmadık. Rusya ile yaşanan krizin ardından yapılan saldırılar sonucunda birçok bankamız ve devlet kurumlarının internet sayfalarına erişim sağlanamamıştı.

Yaşanan olayların ardından suçlamalar Rus hackerlara yapılsa da saldırıları ünlenen “Anonymous” grubu olmuştu.

Son günlerde ülkemizde yaşanan olayların ardından Türk şirketlerine yoğun saldırılar yapılmaya devam ediliyor. Türk şirketleri yoğun saldırılar yüzünden website hizmetlerini vermekte problem yaşıyorlar.

İçlerinde ülkemizin en önemli ve büyük bankalarının da bulunduğu Türk şirketleri, yoğun siber saldırılara karşı gerekli önlemleri aldıklarını duyurdular. Ancak Türk şirketleri siber saldırılara önlem almış olsalar da internet sitelerine erişimde maalesef yavaşlama problemleri yaşanıyor.