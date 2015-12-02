Türk Telekom’dan TT175 Akıllı Telefon fiyatı, özellikleri

Türk Telekom TT175 Akıllı Telefon fiyatı, özellikleri

Akıllı telefonların yeni özellikler eklenerek tek tek piyasaya çıkma yarışına Türk Telekom 175.yılına özel yaptırdığı ve ilk isim hakkını verdiği TT175 ile piyasalara bende varım dedi…

Akıllı telefon piyasasının kızıştığı bu günlerde Türk Telekom da 175.yılına özel tasarlanmış kendi adını taşıdığı ilk akıllı telefon olan TT175 ‘i düzenlemiş olduğu bir etkinlikle basına tanıttı.Yapılan tanıtımda Türk Telekom Grubu Bireysel İş Birimi CEO’su Erkan Akdemir; ‘Türk Telekom Grubu’nun mobil markası Avea ile başladıklarını, kendi markalarıyla akıllı telefon üretme işine artık Türk Telekom markası ile devam ettiklerini‘ söyledi ve ekledi ‘Entegrasyon sürecimizin çok önemli sonuçlarından biri olan TT175, bu kapsamda elde ettiğimiz bilgi birikimi ve en son teknolojinin bir ürünü olarak ortaya çıktı. TT175, sadece mobil müşterilerinin değil internet ve ev telefonu sahibi müşterilere de hitap edecek” dedi.

Türk Telekom Avea İntouch serisi ile bu zamana kadar 5 adet yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürmüştü.Türk Telekomun yeni akıllı telefonu TT175 ise Türkiye’de parmak izi okuyucusuna sahip ilk operatör markası akıllı telefon olma özelliğini taşıyor.

Türk Telekom kullanan müşterilerinin üçte ikisinin akıllı telefon kullanıcısı olduğuna dikkat çeken Akdemir, “2015’in üçüncü çeyreğinde akıllı telefon penetrasyonumuz yüzde 64. Bu rakamlar, Türkiye’de 11 milyona yakın kişiyi bugünün teknolojisiyle ve geleceğin fırsatlarıyla buluşturduğumuz anlamına geliyor. Nisan ayında başlayacak 4.5G akıllı telefon pazarı için büyük fırsatları beraberinde getirecek. Liderliğini üstleneceğimiz bu yeni mobil dönemde de sahip olduğumuz frekanslar ve Türkiye’nin 81 ilini birbirine bağlayan 206 bin km’lik fiber optik altyapımızla yine fark oluşturacak ve müşterilerimize gerçek 4.5G deneyimi sunacağız. 4.5G teknolojisine uyumlu bir cihaz olan TT175 ile müşterilerimizin bu yeni mobil döneme hazır olarak girmelerini sağlayacağız” diye konuştu.

TT175 akıllı telefonun Türk Telekom, TTNET ve Avea faturalarına ek ödeme avantajları ile satışa sunulacak ve üç farklı renk seçeneği ile peşin KDV dahil 899 tl fiyatında olacağını duyuralım.

TT175 alanlara sürpriz hediyeler

TT175 sahibi olan Avea müşterilerine 3 ay ücretsiz Tivibu Cep Avea, 3 ay ücretsiz TTNET Müzik, 1 ay ücretsiz Avea Lig aboneliği ve cihazı ilk ay içinde alanlara yeni yılda kullanabilecekleri 50 TL değerinde Google Play alışveriş puanı hediye edilecek.Ayrıca mevcut SIM kartı 4.5G uyumlu olmayan müşteriler için SIM kart değişimi ücretsiz olarak değiştirilecek.

Türk Telekom TT175 özellikleri

Özelliklerine yakından baktığımızda 5.5 inç Full HD IPS LCD ekran, 401 ppi piksel yoğunluğu, LED flaşlı 13 MP arka kamera, 5 Megapiksel ön selfie kamera, 16 GB hafıza, MicroSD kart desteği, 2 GB RAM, Mediatek MT6753 işlemci, Mali-T720 grafik işlemci, parmak izi okuyucu, 4.5G desteği, 3000 mAh batarya, Android 5.1 Lollipop işletim sistemine sahip olan Türk Telekom TT175, yapılan açıklamaya göre çok yakında Android 6.0 Marshmallow sürümüne de güncellenecek.

Türk Telekom TT175 akıllı telefonun Çinli ZTE tarafından üretildiğini de belirtelim.