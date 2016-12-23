Türk Yetkililer Suikasti Aydınlatmak İçin Apple’dan Yardım İstedi

Rusya’nın Ankara büyükelçisi Andrei Karlov‘un Çevik Kuvvet’te görevli bir polis tarafından suikaste uğramasının yankıları halen daha sürüyor. İki ülke arasındaki iplerin uçak düşürme olayından sonra tekrar gerilmesine yol açan bu suikasti araştırmak için Rusya’dan 18 kişilik bir araştırma ekibi Türkiye’ye geldi. Türk yetkililerle birlikte suikasti aydınlatmaya çalışan ekip, katil Mevlüt Mert Altıntaş‘ın kullandığı iPhone 4S‘in kilidini kırmak için Apple’dan yardım istedi.

MacReports isimli sitede yer alan habere göre katilin kullandığı iPhone 4S‘in toplam 4 hanelik ekran kilidi kırılamadı. Cinayetin arkasındaki potansiyel işbirlikçileri veya azmettiricileri bulmak için bu kilidin açılması hayati derecede önem taşıyor. Türkiye’deki beyaz şapkalı hackerlar tarafından bu şifre kırılamayınca telefonun üreticisi Apple ile irtibata geçen yetkililer, şifrenin bizzat üretici firma tarafından kırılmasını talep etti.

Apple ne cevap verecek?

Ancak Apple’ın bu talebe ne cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu. Daha önce bu gibi olaylarda cep telefonu şifrelerini kırma taleplerini reddettiği bilinen şirket, FBI’in talebini dahi geri çevirmişti. Apple, ABD’deki San Bernardino saldırısında öldürülen katilin kullandığı iPhone 5c‘nin şifresini geçersiz kılmayı reddetmişti.

İnfial uyandıran toplumsal olaylarda dahi cep telefonlarında kullanılan iCloud hesabına erişim talebini onaylamayan Apple’ın Türk yetkililerin bu isteğini nasıl değerlendireceğini hep birlikte göreceğiz.

Öte yandan Rus hükümetinin de telefonun şifresini kırmak için teknik bir heyeti ülkemize gönderdiği öğrenildi.