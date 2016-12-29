Turkcell T80 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefonlar için birçok dev markanın akıllı telefon ürünü piyasada ön plana çıkıyor. Samsung, Apple, HTC, Asus derken birçok ünlü markanın akıllı telefon pazarında tercih edilen birçok seri akıllı telefonu yer alıyor. Bunun dışında birde aslında tüm bu markalara göre daha düşük fiyat aralıkları ile operatör telefonları olarak bilinen ve GSM operatörleri tarafından piyasaya sürülen akıllı telefonlar mevcut. Fiyat performans açısından tercih edilen bu serilerden birisi de Turkcell T serisi. Şimdilerde Turkcell T80 sunacak olan markanın yeni telefon detayları ise bir bir ortaya çıkıyor.

Turkcell T80 Serinin Yeniden Ünlenmesini Sağlayabilecek Mi?

Turkcell’in yeni telefonu olacak olan Turkcell T80 için yavaş yavaş tüm özelliklerde belli olmaya başladı. Peki bu seride ne gibi özellikler göreceğiz?

Tasarım Tamamen Değişebilir

Aslında ZTE tarafından üretilen Turkcell T serisi akıllı telefonlar yine markanın eski model varyasyonları olarak karşımıza çıkmıştı. Bu kez ZTE V8 olarak geleceği düşünülen serinin ilk değişimi de tasarım konusunda olacak.

Tasarımı baştan sona değişecek olan yeni telefonda daha oval kenarların bulunacağı ve köşede yer alan tek kamera yerine kasayı ortalayan çift kamera teknolojisine yer verileceği düşünülüyor. Tasarım değişikliklerinin ön panelde de etkili olacağı ve biraz daha ince bir telefonun kullanıcıların karşısına geleceği de düşünülüyor.

Yine Orta Segment Bir Seri

İlk olarak Turkcell T60 ile beraber teknik özellikler konusunda mini bir sıçrama gösteren marka Turkcell T70 ile teknik özellikleri biraz sınırlamıştı. Yeni model Turkcell T80 içinde yine çok yüksek olmasa da teknik özellikler konusunda bir tık daha iyi bir telefon sunulacağı düşünülüyor.

Orta segment üyesi akıllı telefonlardan biri olacak olan modelde Snapdragon 435 serisi işlemcilere yer verileceği düşünülüyor. 1,4 GHZ hızında çalışacak olan 8 çekirdekli işlemciye Ram bellek desteği ise 3 GB olacak. Daha önceki modellerinde 2 GB Ram kullanan modelin bu alanda da bir yükseliş göstereceği haliyle ortaya çıkmış oldu. İddialara göre depolama alanı konusunda ise 32 GB giriş seviyesi tercihi yapılacak.

Kamera Teknolojisi Baştan Sona Değişiyor

Turkcell T80 modelinin iddialara göre en büyük değişikliği kamera konusunda olacak. 13 megapiksel bir kamera değeri ile beraber gelecek olan modelin çift arka kameraya sahip olması bekleniyor. Üstelik çift arka kameranın ayrıcalıklarından da sonuna kadar yararlanılacak.

Zira stereoskopik çekim modu ve sanal gerçeklik çekim modu gibi ekstra teknolojilerin kameralarda yer alması bekleniyor. Ayrıca sanal gerçeklik uygulamaları konusunda da Turkcell T80 içerisinde ekstra uygulama destekleri bulunması da beklenmekte. Belki de Google DayDream desteğini bile görebiliriz.

İşletim Sistemi Ve Ekran Özellikleri

Gelelim Turkcell T80 için düşünülen işletim sistemi özelliklerine. Bu seride Turkcell’in en güncel işletim sistemi olan Android Nougat kullanılması beklenmekte. Fakat bundan sonra Android güncellemesi alıp almayacağı konusu henüz net olmayan bir konu olarak gösterilmekte.

Ekran konusunda ise yine ZTE’nin V8 serisinden yola çıkarak ortaya atılan iddialara bakacak olursak ekranın standart olan 5.2 inç ekran boyutuna sahip olacağı ve ekran boyutu dışında Full HD çözünürlük değeri sunacağı da bekleniyor.

Tüm bu özellikler ile beraber Turkcell T80 eski serilerde var olan eksiklikleri giderebilecek mi merak konusu. Zira bir operatör telefonu olarak serinin daha farklı ayrıcalıkları da kullanıcılarla buluşabilir. Bunun için Turkcell’in yapacağı açıklamalar ve tanıtımı beklemek gerekli.