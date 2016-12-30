Twitter’a ‘Düzenle’ Butonu Eklenebilir

Twitter kullanırken “Ben olsam siteye şu özelliği eklerdim” dediğiniz hiç oldu mu? Cevabınız, evetse işte size fırsat!

Twitter CEO‘su Jack Dorsey, geçtiğimiz gün Twitter hesabından kullanıcılara 2017’de ne tür yenilikler beklediklerini sordu. Hatırlanacağı üzere Airbnb CEO‘su Brian Chesky de Noel gecesi Twitter‘dan takipçilerine aynı soruyu sormuştu. Dorsey de bu adımı takip etti ve kullanıcılara Twitter‘a eklenmesini veya düzeltilmesini istediği özellikleri sordu.

Gelen cevaplar genelde şu istekler üzerine yoğunlaştı:

Atılan tweetler için ‘düzenle’ butonu

Tweeti daha sonra okumak için kaydetme butonu

Trollere karşı daha gelişmiş raporlama ve güvenlik sistemi

Kullanıcılara iyi haber!

Twitter kullanıcılarından gelen yoğun isteklere cevap vermeyi de ihmal etmeyen Jack Dorsey, gönderilen tüm değişiklik ve yenilik taleplerini değerlendirmeye alacaklarını söyledi. Buna tweet düzenleme butonu da dahil.

Kendisine ‘tweet düzenleme butonu eklensin’ diyen bir kullanıcıya “İmla hatalarını düzenlemek için bunu istiyorsunuz, değil mi? O halde tweeti düzenlemek yalnızca ilk 5 dakika içinde mi geçerli olsun, yoksa istediğiniz herhangi bir zamanda mı? Bunu düşüneceğiz” diyen Dorsey, tweet düzenleme butonu gibi diğer tavsiyeleri de 2017 içinde hayata geçirebilir. Daha iyi yazışma listelemeleri, kullanıcıların ilgi alanlarına göre çoğaltılmış zaman tüneli akışları yapılacaklar listesinde yer alıyor.

Bugüne kadar hiçbir şekilde tweet düzenleme imkânı vermeyen Twitter, kullanıcılara yalnızca tweet silebilme özelliğini sunuyordu. Eğer tweet düzenleme butonu gelirse imlâ hatalarından dolayı tweet silmek tarihe karışabilir.