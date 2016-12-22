Uber, San Francisco’daki Sürücüsüz Araçlarını Durdurdu!

Uber, California DMV ve Başsavcılık ofisi ile bugün bir toplantı yaptıktan sonra, San Francisco’daki otomatik sürüş pilotunu durduracağını doğruladı. DMV, Uber’in oto pilotunda kullandığı 16 kendi kendine sürüş testi aracının kaydını iptal etti.

DMV TechCrunch’a aracın kayıtlarını iptal ettiği sırada izin sürecini tamamlaması için Uber’i davet ettiğini bildirdi. Uber, TechCrunch’a şu an için başka yerlerde araçları dağıtmak isteyeceğini söyledi. İşte Uber’in konuyla ilgili yaptığı tüm açıklamalar:

“DMV otomatik pilotlu arabalarımız için kayıtları iptal ettiğinden California’daki kendi kendine sürüş pilotumuzu durdurduk. Şimdi bu arabaları yeniden yerleştirebileceğimiz yere bakıyoruz ancak California’da yüzde yüz bağlı kalmaya devam edeceğiz ve uygulanabilir eyalet çapında kurallar geliştirme çabalarımızı iki katına çıkaracağız.”

Uber, bölgedeki rastgele seçilen uberX müşterilerine hizmet sunmak amacıyla, 14 Aralık tarihinde San Francisco’da kendi kendine çalışan Volvo X90 SUV‘larını güncellemeye başlamıştı. Kamu yollarında otonom araçları test etmek için devletin şirketlere verdiği izni sürdürememeyi seçti ve araçlarının bu aşamada tamamen özerk çalışamayacakları gibi izin talep etmediğini savundu.

Başlangıçta Uber, düzenleyici itirazlar karşısında bile pilotluğunu sürdürürken, hem DMV hem de Kaliforniya Başsavcılığı ofisi, Uber’in, etkin servisi sürdürdükleri takdirde, ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere, yasal yankılarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Uber, halihazırda, Gelişmiş Teknoloji Grubu’nun temel aldığı Pittsburgh’daki otomatik sürüş teknolojisinin bir başka denemesini yürütmekte. Bu yılın başında başlayan denemeler, özerk sensörler ve dahili hesaplama ile güçlendirilmiş Ford Focus araçlarını kullanmaya devam edecek.