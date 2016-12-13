Uncharted 4 Sistem Gereksinimleri detayları belli olsu. Oyunu dilediğiniz performansta oynamak için haberimize mutlaka göz atın. Bu oyunun official ismi “Uncharted 4: A Thief’s End” diye geçiyor. Pek çoğumuz için söylenmesi zor olduğundan biz de Uncharted 4 olarak makalemizde bu adı kullanacağız.

Uncharted 4 Serinin muhtemelen son versiyonu olacak. Bu nedenle bu oyunun meraklıları epey üzüleceğe benziyor. Ama üzülmeden önce de Uncharted 4’ün keyfine varmalılar diye düşünüyorum. Daha önceki versiyonu olan Uncharted 3 oyunu oynanınışı oldukça kolay ve grafik performansı olsun, sesler ve oyun akışı olsun tek kelime ile muhteşemdi denebilir.

Uncharted 4 versiyonunun da en az önceki versiyonu kadar başarılı olacağını düşünsek yanılmayız sanırım. Biliyorsunuz bu oyun aslında PS için yapılmış bir oyun. Fakat PC için de gelme ihtimali var. Bu nedenle sizlere Uncharted 4 sistem gereksinimlerini aktarmak isteriz.

Yorum alanını kullanarak bizlere bilgisayarınızın Uncharted 4′ü kaldırıp kaldırmayacağını sorabilirsiniz. Deneyimli oyun sever arkadaşlarımız sizlere yanıt vermekten keyif duyacaktır. Lafı faza uzatmadan sizlere Uncharted 4 için minumum PC sistem gereksinimlerini aktaralım.

Uncharted 4 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 – 64 Bit

Windows 7 / 8 / 10 – 64 Bit İşlemci: Intel Core i5 2400s – 2.5 GHz ya da AMD FX 6350 – 3.9 GHz

RAM: 6 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 270 (2 GB)

Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 270 (2 GB) Gerekli Boş Sabitdisk Kapasitesi: 50 GB

50 GB Direct X: 9.oC

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 – 64 Bit

Windows 7 / 8 / 10 – 64 Bit İşlemci: Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz

Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 270 (4 GB)

Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 270 (4 GB) Gerekli Boş Sabitdisk Kapasitesi: 50 GB

50 GB Direct X: 9.0C

Arkadaşlar oyunun sistem gereksinimlerinde değişiklik olabilir. Bu nedenle lütfen bilgisayarınızın sistem gereksinimlerini yorum alanından bizlerle paylaşın. Kaldırıp kaldırmayacağını sizlere aktaralım. Daha sonra sistem gereksinimleri açıklanan verilere göre tekrar revize edilecektir. Haberimizi okuduğunuz için teşekkürler…

Uncharted 4 videosu

Uncharted 4: A Thief’s End oyunu hakkında düşüncelerinizi, yorumlarınızı sormak istediğiniz ne olursa lütfen aşağıdaki yorum alanını kullanarak bizlere ve uzman oyun sever kullanıcılarımıza aktarın. Bu sayede bilgi paylaşımı yapabilir ve bilmediğimiz pek çok konuda deneyim sahibi olabiliriz. Bilgisayarınız hakkında da kaldırıp kaldıramayacağını ya da hangi ayarlarda oynayacağınızı lütfen bizlere iletin. İyi oyunlar..

Güncelleme: 08.11.2016 – Saat: 17:43

Oyun hakkında ne gibi seviyelerde görüntüler elde ediyorsunuz arkadaşlar. Lütfen deneyimlerinizi paylaşır mısınız ?