Uncharted 4 Sistem Gereksinimleri detayları belli olsu. Oyunu dilediğiniz performansta oynamak için haberimize mutlaka göz atın. Bu oyunun official ismi “Uncharted 4: A Thief’s End” diye geçiyor. Pek çoğumuz için söylenmesi zor olduğundan biz de Uncharted 4 olarak makalemizde bu adı kullanacağız.
Uncharted 4 Serinin muhtemelen son versiyonu olacak. Bu nedenle bu oyunun meraklıları epey üzüleceğe benziyor. Ama üzülmeden önce de Uncharted 4’ün keyfine varmalılar diye düşünüyorum. Daha önceki versiyonu olan Uncharted 3 oyunu oynanınışı oldukça kolay ve grafik performansı olsun, sesler ve oyun akışı olsun tek kelime ile muhteşemdi denebilir.
Uncharted 4 versiyonunun da en az önceki versiyonu kadar başarılı olacağını düşünsek yanılmayız sanırım. Biliyorsunuz bu oyun aslında PS için yapılmış bir oyun. Fakat PC için de gelme ihtimali var. Bu nedenle sizlere Uncharted 4 sistem gereksinimlerini aktarmak isteriz.
Yorum alanını kullanarak bizlere bilgisayarınızın Uncharted 4′ü kaldırıp kaldırmayacağını sorabilirsiniz. Deneyimli oyun sever arkadaşlarımız sizlere yanıt vermekten keyif duyacaktır. Lafı faza uzatmadan sizlere Uncharted 4 için minumum PC sistem gereksinimlerini aktaralım.
Arkadaşlar oyunun sistem gereksinimlerinde değişiklik olabilir. Bu nedenle lütfen bilgisayarınızın sistem gereksinimlerini yorum alanından bizlerle paylaşın. Kaldırıp kaldırmayacağını sizlere aktaralım. Daha sonra sistem gereksinimleri açıklanan verilere göre tekrar revize edilecektir. Haberimizi okuduğunuz için teşekkürler…
Uncharted 4: A Thief’s End oyunu hakkında düşüncelerinizi, yorumlarınızı sormak istediğiniz ne olursa lütfen aşağıdaki yorum alanını kullanarak bizlere ve uzman oyun sever kullanıcılarımıza aktarın. Bu sayede bilgi paylaşımı yapabilir ve bilmediğimiz pek çok konuda deneyim sahibi olabiliriz. Bilgisayarınız hakkında da kaldırıp kaldıramayacağını ya da hangi ayarlarda oynayacağınızı lütfen bizlere iletin. İyi oyunlar..
Güncelleme: 08.11.2016 – Saat: 17:43
Oyun hakkında ne gibi seviyelerde görüntüler elde ediyorsunuz arkadaşlar. Lütfen deneyimlerinizi paylaşır mısınız ?
Intel(R) Core (TM) i5 4 GB RAM 2.70 Ghz Nvidia geforce 820m
Oyunu arka planda RAM tüketen programlarını kapatırsan çok rahat oynarsın.
Test edildi ve onaylandı: arka plandaki uygulamalarınızı kapattığınızda kesinlikle kaldırıyor. Sadece full ayarlarda oynatmıyor. Orta ya da düşük ayarlarda oynayabilrisin.