Vize için Sosyal Medya Hesap Bilgisi

ABD, vize başvurusu yapanların sosyal medya hesaplarını da öğrenmek istiyor. Detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmek için vize almanız gerekiyorsa artık sosyal medya hesaplarınız da sizlerden talep edilecek. Yeni vize uygulamasına göre artık vize başvurularında insanlara sosyal medya hesapları da sorulacak.

Çevrimiçi sistemden başvuru yapılırken açılan menüde artık sosyal medya adreslerini talep eden bir soru da çıkacak. Bu soruyu cevaplamak zorunda olmayacaksınız fakat vize başvurunuzu inceleyen görevli, size ait bir sosyal medya hesabı bulduğunda ve başvuruda sosyal medya hesaplarınızı vermemişseniz, size şüpheli yaklaşabilecek. Hatta başvurunuz bu yüzden iptal bile edilebilecek.

Artık sosyal medyada yaptığınız paylaşımlar sizlerin seyahat özgürlüğünü bile kısıtlayabilecek.

ABD’nin bu yeni vize uygulaması hakkında görüşleriniz neler? İnsanlar kimi zaman gerçek duygularını gündelik yaşantılarında yansıtamıyor ve sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıyorlar. Kişilerin özgür iradesiyle yaptığı bu paylaşımların da incelemeye alınması pek yanlış durmuyor.