Bugün Xiaomi, Samsung’un piyasaya sürülmesinden birkaç ay sonra bir cihaza yeni renk versiyonları ekleme oyununu oynayabilecekleri tek Android el cihazı üreticisi olmadığına karar vererek insanlara tekrar ilgi duymalarını sağladı. Mavi Mercan? ya da Siyah inci? Siz ne derseniz deyin Xiamoi yeni Redmi Note 4 renklerini duyurdu!

Çin’in teknoloji devlerinden Xiaomi şimdi Redmi Note 4‘ü iki yeni renkte; mavi ve siyah renkte hazırladı. Redmi Note 4 daha önce (ve bu yaz tanıtımından bu yana) yalnızca gümüş, gri ve altın olarak sunulmuştu.

Ancak artık bundan sonra mavi veya siyah Redmi Note 4‘ü seçebilirsiniz. Tonlar kesinlikle Samsung Galaxy S7 edge’de sözü edilen yeni renkler kadar parlak değil ancak gerçekten biraz farklılar. Ve yalnızca belirli kişileri etkileyebilirler. Redmi Note 4 için şunu söyleyebiliriz. Samsung’a göre çok daha uygun.

Mavi ve siyah modeller sadece 3GB RAM ve 32GB depolama alanı veya 3GB RAM ve Redmi Note 4‘ün 64GB depolama özellikleri ile gelecek. Ancak gri, gümüş ve altınlarla aynı maliyette satışa çıkacağını da belirtelim. Yani renk için fiyat farkı ödemenize gerek yok.