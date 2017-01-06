Xiaomi Mi Mix Pearl White Edition Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon dünyasına sıkı bir giriş yapan Çinli teknoloji devi Xiaomi, özellikle çerçevesiz ekranlı modelleri ile kısa süre içerisinde akıllı telefon dünyasında da kalıcı bir yer edinmişti. Son olarak Xiaomi Mi Mix çerçevesiz akıllı telefonları ile gündeme gelen marka CES 2017 kapsamında da yeni bir model olan Xiaomi Mi Mix Pearl White Edition duyurusunu yaptı.

Xiaomi Mi Mix Pearl White Edition Tüm Özellikleri Neler?

Mi Mix serisinin beyaz kasalı bir modeli olarak öne çıkan Xiaomi Mi Mix Pearl White Edition serisinin özellikleri de yine CES 2017 fuarının beğenilen telefonlarından birisini olmasını sağladı. Peki, Xiaomi Mi Mix Pearl White Edition özellikleri neler?

Teknik Değişiklik Yapılmadı

Aslında tasarımı ile hemen her akıllı telefon kullanıcısının dikkatini çeken çerçevesiz tasarımı ile ön plana çıkan Xiaomi Mi Mix serisinin yeni bir versiyonu tanıtılmış oldu. Zira çerçevesiz model Mi Mix serisi sınırlı sayıda ve sadece siyah renk seçeneği ile beraber gelmişti. Sadece siyah renk seçeneği ile beraber gelmesi ve sınırlı bir satışı olmasına karşın yeni seri ciddi oranda da satış elde etmeyi başarmıştı. Xiaomi Mi Mix Pearl White Edition modelinde ise tasarım değişiklikleri ön plana çıkıyor.

Tamamen beyaz ve çerçevesiz olan modelde teknik özellikler konusunda ise çok fazla fark yok. Tıpkı ilk seride olduğu gibi Snapdragon 821 işlemcisi ile beraber gelen akıllı telefonun yine 6 ve 4 GB Ramli modelleri ve yine farklı dahili hafıza seçenekleri de bulunmakta. Bu noktada ana özellikler bakımından yeni Xiaomi Mi Mix Pearl White Edition modelinin Mi Mix ile büyük oranda benzerlik gösterdiğini de görebiliyoruz.

Phablet Model Akıllı Telefonlar

Bunun dışında serinin ekran boyutu ise 6.4 inç olarak karşımıza çıkıyor. Beğeni toplayan bir phablet akıllı telefon serisi olarak da karşımıza çıkan modelin inci beyaz renk seçeneğini de getirmesi satış rakamlarının bir kez daha artmasını da sağlayacak gibi. İnci beyaz renk seçeneğinden sonra farklı renk seçenekleri ile yeni modellerin gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Öyle ki daha fazla Xiaomi Mi Mix renk seçenekleri de gelebilir.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Eski seri gibi belli sayıda üretilecek olan Xiaomi Mi Mix Pearl White Edition akıllı telefonun CES 2017 kapsamında tanıtılmasının ardından çıkış tarihi hakkında net bir bilgi verilmediğini belirtelim. Buna karşın telefonun fiyatının da siyah renk serisiyle aynı olması da bekleniyor. Fakat bunun dışında fiyat farklarının olup olmayacağı konusunda da net bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.